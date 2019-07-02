Mahalle takımının taktiği kadın muhtardan

MUSTAFA GÜNGÖR - Mersin'de, yerel seçimlerde 2 erkek rakibine karşı girdiği yarışı kazanarak muhtar seçilen 45 yaşındaki Yonca Kalınlı, sosyal ve sportif faaliyetleri artırmak amacıyla mahallesinde kurduğu futbol takımına antrenörlük de yapıyor.

Toroslar ilçesinde, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 2 erkek rakibini geride bırakan Yonca Kalınlı, Akdam Mahallesi'nin ilk kadın muhtarı oldu.

Göreve başlar başlamaz koları sıvayan Kalınlı, sosyal ve sportif faaliyetleri artırmak için mahallede futbol takımı kurdu.

Toroslar Belediyesince bu yıl 12'ncisi düzenlenen Gençlik Kupası Köyler Arası Futbol Turnuvası'na katılan takımın teknik direktörlüğünü de üstlenen Kalınlı, oyunculara taktikler verip maçlara en iyi şekilde hazırlanmaları için çaba sarf ediyor.

Antrenmanlarda da işi sıkı tutan Yonca Kalınlı'nın maç sırasında en büyük yardımcısı ise takım kaptanı kardeşi Mete Kalınlı oluyor.

Muhtar Kalınlı, kurduğu takımla gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmayı hedefliyor.

"Mahalleme bir saha yaptırmak istiyorum"

Kalınlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, muhtar seçildikten sonra ilk icraat olarak futbol turnuvasına katılmak için takım kurduğunu söyledi.

Takımdaki oyuncuların büyük bölümünün işe gidip geldiğini anlatan Kalınlı, şöyle konuştu:

"Oyuncular fırsat buldukça antrenmanlara geliyor. Akşam üzeri bir saat ve hafta sonları antrenman yapmaya çalışıyoruz. Mahallemizde futbol oynayabileceğimiz bir sahamız yok. En büyük sorunumuz bu. Kendi mahallemizde saha bulunsa, akşam da olsa toplanılıp antrenman yapılabilir. Olmadığı için yan mahallelerdeki sahalara gitmek zorunda kalıyoruz. Mahalleme bir saha yaptırmak istiyorum."

Kalınlı, takımın başında bulunmasından mahallelinin memnun olduğunu, kendisinin de gençlerle vakit geçirmekten mutluluk duyduğunu belirtti.

Gençlerin kötü alışkanlıklardan korunması için sporu önemsediğini vurgulayan Kalınlı, "Gelecekte daha güzel olacağını düşünüyorum. Takımın hepsi bana 'abla' diye hitap ediyor. Gençlerle iyi anlaşıyorum." dedi.

"Daha disiplinli çalışmaya başladık"

Futbol takımı oyuncusu 17 yaşındaki İsmail Eren Toker de Kalınlı'nın diğer mahallelerde de örnek gösterildiğini söyledi.

Kalınlı ile iyi anlaştıklarını belirten Toker, şöyle devam etti:

"Yonca abla bizi iyi motive ediyor. Kazanmamız için elinden geleni yapıyor. Mahallemizdeki ağabeylerimiz bunu yapmıyor. Yonca ablanın olması bizim için avantaj. Takım olarak çok memnunuz. Kaptanımız da Yonca ablanın kardeşi. İkisi birlikte bizi topluyorlar. Antrenmanlarımız arttı. Daha disiplinli çalışmaya başladık. Bunların hepsi Yonca abla sayesinde oldu."

Oyunculardan 45 yaşındaki Necati Keskin ise gençlere spor sevgisini aşılamak için takımda yer aldığını anlatarak, "Kadın teknik direktör olduğu için gençler daha saygılı davranıyor. Mahallemizin desteği çok iyi değil, Yonca Hanım'ın katkılarıyla mahalledeki kadınların da gelip maçları izleyeceğini düşünüyoruz." dedi.

Kaynak: AA