Mahalle sakinlerinin doğal gaz talebi

01.12.2019 14:08 | Son Güncelleme: 01.12.2019 14:13

Balıkesir'in Bandırma ilçesine bağlı Doğanpınar Mahallesi içerisinden geçen doğal gazdan mahalleliler faydalanmak istiyor.



Türkiye-Yunanistan Doğal Gaz hattı üzerinden Erdek ilçesine iletilmek üzere Aksa Bandırma Doğal Anonim Şirketi, yüklenici firma ile kazı çalışmaları sürdürüyor. Kazı çalışmalarından dolayı Doğanpınar Mahallesi alt yapısının zarar gördüğünü söyleyen vatandaşlar, ilgi bekliyor.



Doğal gaz dağıtım işini yürüten Aksa Bandırma Doğal Gaz Anonim Şirketinin 120 haneli mahalleye verilecek doğal gaz alt yapı maliyetinin yüksek olması düşündürüyor. Doğanpınar Mahallesi'nde yaklaşık 120 hane ve 400 kişilik nüfusuyla Bandırma ilçesine bağlı merkez mahallelerinden biri olan Doğanpınar'da, mahallenin ortasından geçen doğal gaz hattından faydalanmak maksadıyla mahalle muhtarı sözcülüğünde köy meydanında basın açıklaması yapıldı. Mahallenin tam ortasından geçen doğal gaz hattı nedeniyle mağdur olduklarını ve kendilerinin de bu mağduriyetlerinin giderilmesi için geçen bu doğal gaz boru hattından faydalanmak için meclis üyeleri, mahalle sakinleri, meydanda toplandı. Camiden de ilk olarak meydanda toplanma konusunda anons çekildi.



"Mahallemizin çektiği cefayı hep birlikte hizmete çevirelim"



Doğanpınar Mahallesi Muhtarı Ahmet Karagöz, "Burada bulunmamızın amacı mahallemizin ana caddelerinden Erdek ilçesinde geçen doğal gaz boru hattıdır. Mahallemizden Erdek ilçesine doğal gaz taşıyacak boru hattının sonuna gelindi. 7-8 aylık süren kazı çalışmaları esnasında bir sürü dertlere katlandığını ve bu medeniyetten, nimetten faydalanmak istiyoruz. Gerek doğal gaz dağıtım şirketine gerekse bu işi üstlenen müteahhit firmalara elimizden gelen desteği sağladık. Mahallemiz belki küçük ama mahallemiz bu nimetten faydalansın, buradan tüm yetkili kurum ve kuruluşlara sesleniyorum ve onlardan bize kulak vermesini istiyorum. Gelin mahallemizin çektiği cefayı hep birlikte hizmete dönüştürelim" dedi.



Çakır: "Doğal gaz bu halkımızın en doğal hakkı"



Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Meclis Üyesi Erol Çakır ise, "Doğanpınar halkımıza bu iş için hayırlı uğurlu olsun diyorum. Doğanpınar köyü Bandırma'mızın merkez bir köyü, bu nimetlerden faydalanması gerekir. Toz, toprak herkes mağdur olmuş ama mağdurluklar her ne kadar giderilecek olsa da doğal gaz bu halkımızın en doğal hakkıdır. İnşallah hayırlı uğurlu olur" şeklinde konuştu.



CHP Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Koçyiğit ise, "Ben de bu köylü sayılırım. Tabi ki medeniyet doğal gazdır, sudur bunlarla da ölçülür tabi ki sanayi kuruluşlarına da gitmek zorunda ama burada köyün ortasından geçip de köyü harap halde bırakması sonucu bu köyün doğal gazı kullanması köylünün doğal bir hakkı. Bunun siyaseti yok biz burada siyaset için değiliz. Talep için buradayız. Yetkililer bizleri duysunlar köy halkını duysunlar. Bizim başka bir ricamız yok Hepinize teşekkür ediyoruz" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA