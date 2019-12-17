Mahalle sakinlerini rahatsız eden kulübeler söküldü
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Mahalle sakinlerini rahatsız eden kulübeler söküldü

Çorum'un Osmancık İlçesi'nde Yeni Mahalle'de kurulan Pazar yerinin yanındaki alana yapılan 6 adet ahşap kulübe teker teker söküldü.

17.12.2019 19:25 | Son Güncelleme: 17.12.2019 19:30
Mahalle sakinlerini rahatsız eden kulübeler söküldü

'un İlçesi'nde 'de kurulan Pazar yerinin yanındaki alana yapılan 6 adet ahşap kulübe teker teker söküldü.


Yeni Mahalle'de kurulan Pazar yeri yanındaki 6 adet kulübe geçtiğimiz yıllarda yapılmış, yapıldığı günden bu yana da kullanılmayarak kaderine terk edilmişti. Amacı dışında kullanıldığı yönündeki iddialar üzerine mahalle sakinleri bu kulübeler için önlem alınmasını veya kaldırılmasını istemişlerdi. Osmancık Belediyesi mahalle sakinlerini rahatsız eden kulübelerin bugün kaldırılarak, hizmet kampüsü ardiyesine götürüldüğü öğrenildi. - ÇORUM

Kaynak: İHA
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