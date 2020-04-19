Mahalle sakinlerine anons sisteminden kemençe dinletti
Mahalle sakinlerine anons sisteminden kemençe dinletti Sakarya'nın Akyazı ilçesinde sokağa çıkma yasağı nedeniyle mahalle muhtarı mahalle sakinlerine hoparlörden kemençe dinletti.
19.04.2020 19:20 | Son Güncelleme: 19.04.2020 19:21
Mahalle sakinlerine anons sisteminden kemençe dinletti
SAKARYA - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde sokağa çıkma yasağı nedeniyle mahalle muhtarı mahalle sakinlerine hoparlörden kemençe dinletti.
Korona virüsünün yayılmasını engellemek amacıyla alınan karar sonrası haftasonu sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Yasak nedeniyle Akyazı ilçesine bağlı Pazarköy Muhtarı mahalle sakinlerine moral olması nedeniyle anons sisteminden kemence dinletti.
Kaynak: İHA