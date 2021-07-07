Mahalle sakinlerinden örnek davranış
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Mahalle sakinlerinden örnek davranış

İhlas Haber Ajansı / Şükrü Akyüz - Haberler | Yerel

- Mahalle sakinlerinden örnek davranış Kuşlar ile arıların aç ve susuz içerisine su ve yem koydukları pet şişeleri mezarlık duvarına astılar Van'ın Gevaş ilçesinde mahalle sakinleri, kuşlar ile arıların aç ve susuz kalmaması için mezarlık duvarına içerisine su ve yem koydukları pet şişeleri...

- Mahalle sakinlerinden örnek davranış

Kuşlar ile arıların aç ve susuz içerisine su ve yem koydukları pet şişeleri mezarlık duvarına astılar

VAN - Van'ın Gevaş ilçesinde mahalle sakinleri, kuşlar ile arıların aç ve susuz kalmaması için mezarlık duvarına içerisine su ve yem koydukları pet şişeleri asarak örnek bir davranış sergilediler.

Gevaş ilçesine bağlı Göründü Mahallesi sakinlerinden örnek davranış. Bu yıl havaların sıcak ve kurak geçmesinden dolayı vatandaşlar kadar yaban hayvanları da etkilendi. Mahallede sakinleri, kuşlar ve arıların sıcak ve kuraklıktan fazla etkilenmeleri için tel örgü ile örülen mezarlık duvarına içerisine su ve yem koydukları pet şişeleri asarak örnek bir davranış sergilediler. Mahalle sakinlerinden Cahit Kazymaz, "Bu yıl hava sıcakve kurak geçiyor. Bizde mahalle sakinleri olarak kanatlı hayvanlar ve arıları için mezarlığı çevreleyen tel örgülere pet şişe içerisine su, buğday ve ekmek bırakarak kanatlı hayvan ve arıların aç kalmalarını önlemeye çalışıyoruz" dedi.

(EKİP-ŞAK-Y)

Mahalle sakinlerinden örnek davranış
Mahalle sakinlerinden örnek davranış
Mahalle sakinlerinden örnek davranış
Mahalle sakinlerinden örnek davranış

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Şükrü Akyüz

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