Mahalle sakinleri yıllardır köprü yapılmasını bekliyor

SAMSUN - Samsun'un Asarcık ilçesi Yaylaköyü Sarılar Mahallesi ile Tekkeköy'ün Gökçedere Mahallesi'ni ayıran Abdal Irmağı üzerinde, mahalle sakinleri yıllardır köprü yapılmasını bekliyor.

Yıllardır kendilerinin yaptıkları tahta köprülerle ulaşımı sağlayan mahalle sakinleri, 10 gün önce ırmağın taşması sonucu en son yaptıkları tahta köprü de sel sularına kapıldı. Mahalle sakinleri yine kolları sıvayarak, ırmağın üzerine bir ağaç uzatıp ulaşımı sağlamaya başladı. Kendilerine köprü sözü verildiğini fakat köprünün bir türlü yapılmadığını ifade eden mahalle sakinleri, köprülerinin yapılmasını talep ediyor.

Köprü olmadığı için sıkıntı yaşadıklarını söyleyen Samsun İli Yörem 55 Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı ve Yayla Mahallesi Sarılar Sokak sakini Neşet Göçer, "Irmak bizi ayırıyor. Buraya tahta köprü yapmıştık fakat 10 gün önce sel köprüyü götürdü. İki üç mahalle bu köprüyü kullanıyorduk. Burada sağlam bir köprü olmadığı için önceden sel sularına kapılan insanlar oldu. Mezarlıklarımız ve bazı mahalle sakinlerimiz karşı tarafta. Cenazemiz olduğu zaman karşıya götürmeye zorlanıyoruz. Karşıya geçmek için 6-7 kilometre arabayla dolaşıyoruz. Tekkeköy'e giden oluyor, Asarcık'a giden oluyor. Köprü olmadığı için büyük zorluklar yaşıyoruz. Daha önce köprü için söz verildi ama yapılmadı. Yetkililerden, buraya bir köprü yapılmasını talep ediyoruz" dedi.

Yayla Mahallesi Muhtarı Sadettin Kara ise köprünün yapılması için gerekli yerle müracaat ettiğini fakat ödenek olmadığı için köprünün yapılamadığını belirtti.

Kaynak: İHA