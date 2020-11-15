Son Dakika | Mahalle sakinleri yanan Tarihi Vaniköy Camii'ni anlattı
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Son Dakika | Mahalle sakinleri yanan Tarihi Vaniköy Camii'ni anlattı

15.11.2020 22:02 | Son Güncelleme: 15.11.2020 22:14
Son Dakika | Mahalle sakinleri yanan Tarihi Vaniköy Camii'ni anlattı

Son dakika gündem haberi: ÇENGELKÖY'deki tarihi Vaniköy Camii'nde yangın çıktı.

ÇENGELKÖY'deki tarihi Vaniköy Camii'nde yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangından kurtarılan bazı malzemeler taşınarak koruma altına alındı. Mahalle sakinlerinden Erol Tutkun, "Çok sessiz ve sakin bir camiydi. Kafa dinlemek isteyen oraya, o camiye giderdi. Yazık oldu" dedi.

Çengelköy'deki 355 yıllık Vaniköy Camii'nde saat 13.35 sıralarında yangın çıktı. Yangın yapılan çalışmalarla söndürülürken, mahalle sakinleri camiye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Mahalle sakinlerinden 63 yaşındaki Erol Tutkun, "Ben 1957 yılında Çengelköy'de doğdum. Çocukluğumuzdan itibaren o camiye cuma namazı için giderdik. Çok iyi bir hocamız vardı, onun vaazlarını dinlemeye giderdik. Çok sessiz ve sakin bir camiydi. Kafa dinlemek isteyen oraya, o camiye giderdi. Yazık oldu, nasıl yandı orası. Yerine gelmez herhalde o eser. İçinde çok değerli şeyler vardı eskiden kalma. Gitti hepsi gitti. Bizlerden çok çok evvel yapılmış bir cami. 300 senelik vardır. Bir hocamız vardı, şu anda da hastanede. Orada otuz sene hocalık yaptı. Çok eski olduğu söyleniyor. Yazık oldu. Tarihi eserlerimizden biri daha yok oldu gitti" diye konuşu.

Şerafettin Coşkun da, "Elektrik kontağından diyorlar. İmam koku gelince dışarı çıkıyor. Dışarı çıkana kadar birden bomba gibi patlamış. Çocuklar da dışarı çıkıyor hemen. İtfaiye gelene kadar kül oldu geçti gitti" dedi. 


- İstanbul
Son Dakika | Mahalle sakinleri yanan Tarihi Vaniköy Camii'ni anlattı
Son Dakika | Mahalle sakinleri yanan Tarihi Vaniköy Camii'ni anlattı
Son Dakika | Mahalle sakinleri yanan Tarihi Vaniköy Camii'ni anlattı
Son Dakika | Mahalle sakinleri yanan Tarihi Vaniköy Camii'ni anlattı
Son Dakika | Mahalle sakinleri yanan Tarihi Vaniköy Camii'ni anlattı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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