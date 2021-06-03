MAHALLE SAKİNLERİ TIR GEÇİŞLERİNE TEPKİ İÇİN YOLU KAPATTI
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MAHALLE SAKİNLERİ TIR GEÇİŞLERİNE TEPKİ İÇİN YOLU KAPATTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, maden ocaklarından gelip mahalle içerisinden geçen ağır tonajlı TIR'lar, Hürriyet Mahallesi sakinlerini isyan noktasına getirdi.

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, maden ocaklarından gelip mahalle içerisinden geçen ağır tonajlı TIR'lar, Hürriyet Mahallesi sakinlerini isyan noktasına getirdi. Bir TIR'ın yüksek hızda seyrettiğini öne süren mahalle sakinleri, yolu trafiğe kapattı. Trafik ve polis ekiplerinin müdahalesi sonrası yol, yaklaşık yarım saat sonra trafiğe açıldı.

Orhangazi ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'nde, Kale yolu kavşağında toplanan mahalle sakinleri, yol kapatma eylemi düzenledi. İlçeye bağlı Fındıklı Mahallesi yolu üzerinde bulunan maden ocaklarından gelen ağır tonajlı TIR'ların geçtiği mahallede, bir grup vatandaş, bir TIR'ın aşırı hızda seyrettiğini öne sürerek, otomobil ile yolu kapattı.

Bir vatandaşın otomobilin yolun ortasına çekmesi ile kapanan yolda her iki yönde uzun TIR kuyrukları oluştu. Daha önce büyük trafik kazalarının da yaşandığı bölgede yaşayan vatandaşlar, yıllardır seslerini bir türlü duyuramadıklarını belirterek, isyan noktasına geldi. TIR'ların mahallelerinden geçmesini istemediklerini belirten mahalle sakinleri, yetkililere seslendi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve trafik ekiplerinin çabaları sonrasında ikna olan mahalle sakinleri, yoldan çekildi ve yol yeniden trafiğe açıldı.

MAHALLE SAKİNLERİ TIR GEÇİŞLERİNE TEPKİ İÇİN YOLU KAPATTI
MAHALLE SAKİNLERİ TIR GEÇİŞLERİNE TEPKİ İÇİN YOLU KAPATTI
MAHALLE SAKİNLERİ TIR GEÇİŞLERİNE TEPKİ İÇİN YOLU KAPATTI
MAHALLE SAKİNLERİ TIR GEÇİŞLERİNE TEPKİ İÇİN YOLU KAPATTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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MAHALLE SAKİNLERİ TIR GEÇİŞLERİNE TEPKİ İÇİN YOLU KAPATTI - Haberler
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