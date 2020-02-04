Mahalle sakinleri sebze ve meyve hali istemiyor

04.02.2020 15:40 | Son Güncelleme: 04.02.2020 15:45

Samsun'un Bafra ilçesine bağlı Türbe Mahallesi sakinleri mera alanlarına sebze ve meyve hali yapılmasını istemediklerini dile getirdi.



Mera alanlarına sebze ve meyve hali yapılmasıyla mağdur olacaklarını iddia eden mahalle sakinleri, yetkililerin kararı tekrar gözden geçirmelerini istediler. Türbe Mahallesi'nde yapılması planlanan mera alanında toplanan mahalle sakinleri, "Meralara Dokunma" yazılı pankart açtı. Türbe Mahallesi Muhtarı Aşur Güngör, "Biz hallere, yapılan işlere karşı değiliz. Bizim mahallemizin bundan başka bir merası yok. 60 hane buradan faydalanıyor. Buranın bütün etrafı da ev. Aynı kasaba gibi bir yerin ortasına hal yapılmasını karşıyız. Biz bütün Türkiye'de meraların betonlaştırılmasına karşıyız. Buradan geçinen insanlarımız var. Bunlar sabahtan geliyor hayvanını salıyor, akşam tarlasından geri evine giderken hayvanlarını alıp gidiyor. Bizim için bu mera çok önemli. Burada hal olması demek vatandaşların mağdur olması demek. Burası verimli toprak. Daha verimsiz bir yer bulup oraya yapılmasında fayda var" dedi.



Mahalle sakinlerinden Elektrik Mühendisi Serdar Saraç da, "1864'ten beri bizim atalarımız geldiğinden beri biz buralarda yaşıyoruz, buralar dede toprağı. Bütün aileler hayvanlarını burada otlatıyor. Bu da köye bir gelir kaynağı sağlıyor. Açıkçası sadece kendi köyümüz adına değil, Türkiye'nin herhangi bir merasının betonlaştırılmasını milli bir kayıp olarak görüyoruz. Burada bir kamu yararı yok" ifadelerini kullandı.



Mahalleli, yapılan açıklamanın ardından dağıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA