Mahalle sakinleri kazaların meydana geldiği kavşağa sinyalizasyon istiyor

Adıyaman 3. Çevre Yolu Önceller Cami Kavşağında meydana gelen trafik kazalarından dolayı mahalle sakinleri kavşağa sinyalizasyon sistemi kurulmasını istiyor.

Sinyalizasyon olmayan kavşakta daha öncede birçok trafik kazası meydana geldi. Meydana gelen kazaların sinyalizasyon olmamasından kaynaklandığı iddia eden mahalle sakinleri yetkililerin, önlem almasını istiyor.

Son olarak iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hafif şekilde yaralandı. M.A yönetimindeki 02 HT 887 plakalı Toyota marka otomobil ile E.K. yönetimindeki 02 ABJ 796 plakalı Fiat marka otomobil ile çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN