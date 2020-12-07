KIRKLARELİ - Mahalle sakinleri karantinadakiler için seferber oldu
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KIRKLARELİ - Mahalle sakinleri karantinadakiler için seferber oldu

07.12.2020 11:23 | Son Güncelleme: 07.12.2020 11:59

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir grup Roman vatandaş, yen tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarına sıcak yemek dağıtarak, yardımlaşmanın en güzel örneklerden birini gösteriyor.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir grup Roman vatandaş, yen tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarına sıcak yemek dağıtarak, yardımlaşmanın en güzel örneklerden birini gösteriyor.

Roman vatandaşların yoğun olarak yaşadığı Gündoğu, Barış, Özerler ve Güneş mahallesi sakinleri, "Biz bize yeteriz" sloganıyla, evlerinden çıkamayan Kovid-19 hastası ya da temaslılarına yönelik yardım çalışması başlattı.

Evde gönüllü bir aşçı, iki aşçı yardımcısı tarafından hazırlanan yemekler, yine gönüllü 4 kişi tarafından motosiklet ve diğer araçlarla karantinadaki kişilere dağıtılıyor.

Mahalle sakinlerinden Emin Sanpur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dört mahallenin gönüllülerinin bir araya gelerek çok güzel bir sosyal sorumluluk projesi başlattığını söyledi.

Tüm dünyanın zor günlerden geçtiği bugünlerde herkesin birbirine destek olması gerektiğini belirten Sanpur, çalışma kapsamında, muhtarlar aracılığıyla Kovid-19 hastalarının listelerini aldıklarını ifade etti.

İhtiyaç sahiplerini belirlediklerini aktaran Sanpur, "Geliri olmayan 86 aileye günlük çorba, sulu yemek ve makarnadan oluşan sıcak yemek vermeye başladık." dedi.

İşçi, esnaf, öğrenci yardım etti

Sanpur, dört mahallenin nüfusunun 25 bini bulduğunu, "Biz bize yeteriz" diyerek yola çıktıklarını anlattı.

En az 14 gün ihtiyaç sahibi ailelere bakabileceklerini belirten Sanpur, "Mahallenin esnafı, pazarcısı, işçisi, öğrencisi bile harçlıklarından yardımda bulundu. Yaptığımız yemekleri ve ekmekleri kendi araçlarımızla elimizdeki listeye göre kapılara bırakıyoruz. Eğer bizi duymazlarsa telefonla arıyoruz 'yemeğiniz kapıdadır, başka bir arzunuz var mı' diye de soruyoruz. Aslında insanlara psikolojik bir destek de vermiş oluyoruz." dedi.

Sanpur, mahalle sakinleri olarak Kovid-19'a yakalananlar için dua ettiklerini ifade ederek, "Bizler merhametli insanlarız. Peygamber Efendimizin 'Komşusu açken tok yatan bizden değildir' hadis-i şerifine uygun şekilde hiçbir hastamızı, hiçbir komşumuzu, hiçbir kardeşimizi aç yatırmayacağız." diye konuştu.

KIRKLARELİ - Mahalle sakinleri karantinadakiler için seferber oldu
KIRKLARELİ - Mahalle sakinleri karantinadakiler için seferber oldu
KIRKLARELİ - Mahalle sakinleri karantinadakiler için seferber oldu
KIRKLARELİ - Mahalle sakinleri karantinadakiler için seferber oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çınar Türkmen

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