Mahalle sakinleri imece usulüyle çok amaçlı salon inşa ediyor

20.02.2020 13:38 | Son Güncelleme: 20.02.2020 13:38

Balıkesir'in Manyas ilçesine bağlı 345 nüfuslu kırsal Hamamlı Mahallesi sakinleri, imece usulüyle çok amaçlı salon yapıyor.

Düğün ve mevlit gibi organizasyonlarda eksikliğini hissettikleri bina için çalışma başlatan mahalleli, 500 metrekare kapalı alana sahip inşaatın maliyetini 300 bin lira olarak hesapladı.

Bu paranın 270 bin lirasını aralarında toplayan Hamamlı halkına Manyas Belediyesince de 30 bin liralık malzeme desteği sağlandı.

Mahalleli, gönüllü çalıştıkları çok amaçlı salonu kısa sürede tamamlamayı hedefliyor.

Mahalle muhtarı İsmail Omay, AA muhabirine, muhtarlığa seçildikten sonra ortak kullanabilecekleri bir bina yapmayı düşündüklerini söyledi.

Plan ve proje için mühendislerden destek aldıklarını belirten Omay, Manyas Belediye Başkanı Tancan Barcin'in de katkıda bulunduğunu anlattı.

İnşaatta çalışan mahalle sakinlerinden Ömer Çelik ise hava şartlarına göre kaba inşaatı 2 haftada tamamlamayı hedeflediklerini dile getirdi.

Davut Kaçar da inşaat ustası olduğunu ifade ederek, "Birlikten o kadar büyük bir güç doğuyor ki inanamadım. 25 kişi toplandık, binanın temelini bir günde attık." dedi.

Çelik konstrüksiyon işini üstlenen Hayri Sinan, mahallesindeki bu çalışmaya katkı vermekten mutluluk duyduğunu bildirerek, "Güzel bir dayanışma örneği sergiliyoruz. Bu bina sayesinde vatandaşlarımız cemiyetlerini yılın her döneminde yapabilecek." diye konuştu.

Kaynak: AA