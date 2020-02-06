Mahalle Parkları Temizlendi
Haberler » Güncel » Mahalle Parkları Temizlendi - Haber

Mahalle Parkları Temizlendi

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi mahalle parklarında temizlik çalışmalarına devam ediyor.

06.02.2020 16:07 | Son Güncelleme: 06.02.2020 16:07
Mahalle Parkları Temizlendi

DÜZCE (İHA) – mahalle parklarında temizlik çalışmalarına devam ediyor.


Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri mahallelerin ortak kullanım alanları parklarda temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Ağa Mahallesi oyun parkı ve muhtarlık binası çevresinde temizlik yapan ekipler, aynı zamanda Memur-Sen konutları yakınında bulunan mahalle parkında da temizlik ve bakım çalışması yaptı. Şehir merkezinin muhtelif mahallelerinde ortak kullanım alanları ve çevresinde devam eden temizlik çalışmaları düzenlenen çalışma programı çerçevesinde devam edecek. - DÜZCE

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler