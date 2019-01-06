Mahalle Nüfusunun Yarı Yarıya Düştüğü İddiası - Ordu

Ordu'nun Altınordu ilçesine bağlı Subaşı Mahallesi Muhtarı Merve Karakaya, mahalle nüfusunun seçmenlerin kırsal mahallelere taşınması nedeniyle yarı yarıya azaldığını öne sürdü.

Ordu Altınordu Muhtarlar Derneği Başkan Yardımcısı da olan Karakaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, 31 Mart'ta yapılacak seçim öncesi mahalledeki seçmenlerin adreslerini başka mahallelere taşıdığını savundu.

Yaklaşık 6 bin olan mahalle seçmeninin bir anda yarı yarıya azaldığını, mahalle nüfusunun 3 bine kadar düştüğünü ifade eden Karakaya, kırsal mahallelerdeki muhtar seçimlerinin merkezdeki mahallelere oranla daha çetin geçtiğini, bu yüzden muhtar adaylarının seçmeni kendi mahallelerine taşıdığını ileri sürdü.

Karakaya, bu süreçte nüfusun özellikle belediyeler için oldukça önemli olduğuna değinerek, "Altınordu ilçesinden en az 3 bin kişinin başka mahallelere taşınması demek bu ilçeye gelecek ödeneklerin azalması demektir. Dolayısıyla bu durumdan hiç kuşkusuz mahallemiz de olumsuz etkilenecektir." dedi.

Belediyelerin mahallelere hizmet götürebilmesi için nüfusa göre ödenek aldığını kaydeden Karakaya, "Belediyelerimizin ödenekleri azalırsa nasıl bir hizmet bekleyebiliriz ki? Seçmenlerimizin bunları düşünerek bundan sonra hareket etmelerini arzu ediyoruz." diye konuştu.

Karakaya, benzer sorunun diğer birçok mahallede de kaynaklandığını, ilgili makamların bununla ilgili önlem alması gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA