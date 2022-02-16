'Mahalle Mutfakları' Projesi ile şiddet gören kadınlara umut olmak amaçlanıyor

Mahalle Mutfakları Projesiyle Şişli bölgesinde oturan ev hanımları üniversitenin Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünde 'mutfak eğitimi' alma şansını yakalıyor. Programa bu bölgede yaşayıp ev hanımı olan, iş bulamayan, herhangi bir mesleği olmayan, zor durumda olan ya da şiddet gören kadınların katılması amaçlanıyor. Verilen ilk eğitim ise 8 Ocak'ta başlayarak toplam 6 haftada tamamlandı. Toplam 17 kursiyerin katıldığı eğitimi tamamlayan kadınlar, son derslerinde yaptıkları yemeklerle Üniversite Rektörü Prof. Dr. Necmettin Atsü ile Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin'i ağırladı. Son derse katılan ikili, öğrencilerin yaptığı yemekleri tadarak eğitimde neler öğrendiklerine dair bilgiler aldı.

"ÖDEVLERİNİ YİYECEĞİZ"

Şişli Belediyesi'ne böyle projeye kendilerini dahil ettikleri için teşekkürlerini ileten Üniversite Rektörü Prof. Dr. Necmettin Atsü, "Bu proje gerçekten çok kıymetli. Üniversite olarak evde oturan insanların dışarı çıkmasını sağlayan, farklı hayat kazanmaya yardımcı bir projede yer almaktan gurur duyuyoruz. Bugün de kursiyerlerimizin son günü ve yaptıkları ödevlerini yiyeceğiz. Bunun içim çok mutlu ve gururlu hissediyorum" dedi.

"TOPLUMLA İLGİLİ TÜM PROJELERE AÇIĞIZ"

Bu eğitimin devam edeceğini vurgulayan Prof. Dr. Atsü, "Çünkü üniversitenin tek görevi öğrenci yetiştirmek değildir. Üniversiteler topluma faklı noktadan da dokunmalı, fayda sağlamalıdır. Bu noktada da yerel yönetimlerle yapılan iş birlikleri büyük önem taşımaktadır. Biz burada her kültüre, bu belediye sınırlarında yaşayan hatta Şişli sınırlarının dışında yaşayan herkese katkı sağlamak istiyoruz. Buradaki kursiyerlerimiz de bilgilerini günlük hayatına taşıyacak, başkalarına öğretecek hatta iş bulma imkanı elde edecek. Bugün olduğu gibi bundan sonraki projeleri de kabul edeceğiz. Bu daha başlangıç, artık büyük kitlelere yayılacağız" açıklamasını yaptı.

"KOMŞU KAFEYE YEMEKLERİNİ SATIP TATTIRABİLİYORLAR"

Mahalle Mutfakları Projesi'ni sadece Şişli'ye değil, tüm Türkiye'ye armağan etmek istediklerini ifade eden Başkan Muammer Keskin, "Özellikle evlerde hapsedilmiş kadınlarımızın yeniden hayata bağlanmak, unutulmuş yöresel yemek, tatları öğrenmeleri adına bunu yapmak istedik. Projeyi Şişli'yi üç ayrı bölgeye ayırarak gerçekleştirdik. İlk Merkez Mahallemizde gerçekleştirdik. İnanılmaz yoğun talep oldu. Zamanla diğer mahallelerimize de ulaşacağız" diye konuştu.

Projedeki en önemli noktanın Şişli'deki kadınların oluşturduğu kooperatifle ortaklaşa çalıştığını vurgulayan Başkan Keskin, "Bu eğitimde ürettikleri yemek ve tatları kooperatifin ilettiği komşu kafede satabiliyorlar. İnsanlar da oraya gelip yemeklerinin tadına bakabiliyor" açıklamasında bulundu.

"BÜYÜK KISMI PROFESYONEL MUTFAKTA ÇALIŞABİLİR"

Kursiyerlere ders veren Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Burak Mil ise şunları söyledi.

"Burada kursiyerlerimize dünya mutfakları, temel hazırlık yöntemleri, ulusal ve uluslararası pastacılık eğitimi verdik. Öncelikle profesyonel mutfağı tanıtarak mutfak araç ve gereçlerini öğrencilerimize anlattık sonrasında uluslararası hazırlık yöntemleri, doğrama şekillerini gösterdik. Pişirme yöntemlerini gösterdikten sonra yaklaşık olarak altı haftada toplamda yetmişe yakın menü kalemi ya da reçete denedik. Öğrenciler, hiçbir restoranda olmayan menüler de geliştirdi. Rahatlıkla söyleyebilirim ki çok önemli bir kısmı profesyonel mutfaklarda, ticari mutfaklarda istihdam verilebilir düzeyde kursu bitirdi" dedi.

"TORUNLARIMA ARTIK PASTA YAPABİLECEĞİM"

Eğitime katılan 52 yaşındaki ev hanımı Arife Zengin Şahbaz, kursu sosyal medyadan gördüğünü ve hemen başvurduğunu söyledi. Şahbaz, "Buraya geleceğim gün çok mutlu oldum. Böyle bir organizasyon düzenledikleri için çok teşekkür ederim. Evde oturan kadınlara böyle profesyonelce eğitim verilmesi gurur verici. Ben normalde lazanya ve pasta yapmasını bilmiyordum. Bu kurs sayesinde öğrendim. Şimdi torunlarıma da çeşitli yemekler yapabileceğim. Dünya mutfaklarını hiç bilmiyordum. Burada çeşitli mutfaklar öğrenme şansım da oldu. Burada öğrendiklerime daha çok çalışıp kendimi geliştirerek iş bulmayı da çok istiyorum" şeklinde konuştu.