Mahalle muhtarlarından Mehmetçiğe destek mesajı

29.02.2020 10:58 | Son Güncelleme: 29.02.2020 11:14

Ferizli Mahalle Muhtarları Derneği, düzenlediği hizmet değerlendirme toplantısında Mehmetçiğe destek mesajı verdi.

Akçukur Mahallesi Muhtarlığı salonundaki program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Dernek başkanı Haluk Onay, burada yaptığı konuşmada, 2 haftada bir çeşitli mahallelerde düzenlenen etkinlikte ilçedeki gündem konularını değerlendirdiklerini ve vatandaşların sorunlarını ilgili kurumlara bildirdiklerini anlattı.

Ülkenin sıkıntılı bir süreçten geçtiğini belirten Onay, İdlib'de şehit düşen askerlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Onay, bu haftaki toplantıda herhangi bir konuyu gündeme almadıklarına değinerek, ilçedeki mahalle muhtarlarıyla her zaman devletin ve askerin yanında ve emrinde olduklarını ifade etti.

Kaynak: AA