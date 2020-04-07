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Salih Akman, Tuşba, Güncel

Mahalle muhtarlarından Başkan Akman'a teşekkür

VAN (İHA) – Van'ın Tuşba ilçesinin Abdurrahmangazi, Akköprü, Beyüzümü ve Seyrantepe mahalle muhtarları, Belediye Başkanı Salih Akman'a yaptığı hizmetlerden dolayı çektikleri görüntü ile teşekkür ettiler.

07.04.2020 14:52 | Son Güncelleme: 07.04.2020 14:53
Mahalle muhtarlarından Başkan Akman'a teşekkür

VAN (İHA) – Van'ın Tuşba ilçesinin Abdurrahmangazi, Akköprü, Beyüzümü ve Seyrantepe mahalle muhtarları, Belediye Başkanı Salih Akman'a yaptığı hizmetlerden dolayı çektikleri görüntü ile teşekkür ettiler.

Her yıl ilkbaharın gelmesiyle cadde ve sokakları daha temiz ve hijyenik olması için tazyikli su ile yıkayan Tuşba Belediyesi ekipleri, çalışmalarına bu yıl tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınının baş göstermesi ile birlikte sabunlu su ile yıkamanın yanı sıra dezenfekte ediyor. Halkın genel sağlığını ilgilendiren bu konuda hassas davranarak temizliğe gerektiğinden fazla önem gösteren belediye ekiplerinin bu kapsamda yaptığı hizmetler gerek vatandaşlar ve gerekse mahalle muhtarları tarafından takdir ile karşılanıyor. Yapılan hizmetleri yerinde ve anlamlı bulan merkez Abdurrahmangazi Mahalle Muhtarı Gürdal Akyürek, Akköprü Mahalle Muhtarı Ahmet Şayak, Beyüzümü Mahalle Muhtarı Ramazan Eralmaç ve Seyrantepe Mahalle Muhtarı Abdullah Dalga, çektikleri görüntü ile Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman'a teşekkür ettiler.

Tuşba ilçesinin en büyük mahallelerinden biri olan Abdurrahmangazi Mahalle Muhtarı Gürdal Akyürek, belediyenin mahallelerinde yıkama çalışmasını 4 adet su tankeri ile 4 koldan yürüttüğünü söyledi. Belediyenin hizmetlerinden memnun olduğunu da dile getiren Muhtar Akyürek, gerek telefon açtıklarından gerekse belediyeye gittiklerinden kendilerine gösteren ilgi ve alakadan dolayı Belediye Başkanı Salih Akman ve ekibine teşekkür etti.

"Takdire şayan bir çalışma yürütülüyor"

Gerek ilkbahar mevsiminin gelmesi gerekse insanlığın başına bela olan korona virüs salgını nedeniyle Tuşba Belediyesi ekiplerinin yürüttüğü tazyikli sabunlu su ile cadde ve sokakları yıkama ve dezenfekte etme çalışmalarının takdire şayan olduğunu dile getiren Akköprü Mahalle Muhtarı Ahmet Şayak, "Dünyayı şu an etkisi altına alan korona virüs salgınının Türkiye'de baş göstermesiyle birlikte Tuşba Belediyemiz hemen tedbirini alarak ilk olarak 8 merkezi mahallenin cadde ve sokaklarında yıkama ve dezenfekte çalışmalarına başladı. Akköprü Mahallemizde bütün cadde ve sokakları baştan aşağı tek tek yıkanıyor. Bu yapmış oldukları temizlikten dolayı Tuşba Belediye Başkanımız Salih Akman ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Bu hizmetlerin devamını diliyorum" ifadelerini kullandı. İlkbahardan beri cadde ve sokakları tazyikli su ile yıkama ve dezenfekte çalışmalarının yürütüldüğünü belirten Beyüzümü Mahalle Muhtarı Ramazan Eralmaç da, "Herkesin huzurunda mahallem adına Tuşba Belediye Başkanımız Salih Akman ve temizlik işlerinde çalışan arkadaşlara teşekkür ederim. Allah herkesten razı olsun" diye konuştu.

"Yıkanmış cadde ve sokak halka güven veriyor"

Büyük bir bölümü göçle gelen insanların yaşadığı Seyrantepe Mahalle Muhtarı Abdullah Dalga ise mahalle sakinlerinin cadde ve sokakları yıkanmış olarak gördüklerinde kendilerini daha güvende hissettiklerini dile getirdi. Muhtar Dalga, temizlik konusunda bugüne kadar hiçbir sıkıntı yaşamadıkları vurgulayarak, emeği geçen herkese teşekkür etti. - VAN

Kaynak: İHA

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