Mahalle Muhtarlarına Yönelik Eğitim

Kaymakamlığımızca Ceyhan İlçemizin Mahalle Muhtarlarına yönelik egitim programı gerçekleştirildi.

Kaymakamlığımızca Ceyhan İlçemizin Mahalle Muhtarlarına yönelik egitim programı gerçekleştirildi. 09 Eylül 2021 günü saat 10: 00'da ilçemiz Öğretmenevinde başlayan eğitim toplantısında İçişleri Bakanlığımız tarafından hazırlanan içerik kapsamında "Mevzuatımızda Mahalle Muhtarlığı Kurumu ile Muhtarların Görev, Yetki ve Sorumlulukları" konularında Kaymakam Dr. Bayram Yılmaz ve Yazı İşleri Müdürü Sezai Erallı tarafından sunumlar yapıldı, açıklamalarda bununuldu. Kaymakam Yılmaz, eğitim içeriklerine ilave olarak pandemi sürecinin ilçedeki son durumu ve bundan sonra alınacak tedbirler, okulların eğitim öğretime başlaması dolayısıyla alınan tedbirler, öğrenci taşıma hizmetleri, anız yakılmaması, hazine arazilerine ve meralara yönelik işgallerin engellenmesi, kırsal mahallelerdeki kamu tesislerinin korunması, Ceyhan İlçesindeki yatırımlar ve Organize Sanayi Bölgesinin son durumu ile ilgili bilgiler verdi. Toplantının son kısmında da Mahalle Muhtarları istek ve taleplerini ilettiler.

Kaynak: Habermetre