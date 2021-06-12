Mahalle Muhtarları ile İstişare ve Değerlendirme Toplantısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mahalle Muhtarları ile İstişare ve Değerlendirme Toplantısı

Mahalle Muhtarları ile İstişare ve Değerlendirme Toplantısı
Habermetre - Haberler | Toplum

Mahalle Muhtarları ile İstişare ve Değerlendirme Toplantısı Merkez Mahalle Muhtarları İstişare ve Değerlendirme Toplantısına katılan Nevşehir Belediye Başkanı Dr.

Mahalle Muhtarları ile İstişare ve Değerlendirme Toplantısı

Merkez Mahalle Muhtarları İstişare ve Değerlendirme Toplantısına katılan Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, özverili çalışmalarından dolayı tüm mahalle muhtarlarına teşekkür ederek muhtarların belediye hizmetlerine ilişkin taleplerini yerine getirmek için gayretle çalışmayı sürdüreceklerini kaydetti.

Merkez Mahalle Muhtarları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Toplantıya AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, AK Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran, Merkez İlçe Başkanı Ferit Yiğitarslan, Muhtarlar Derneği Başkanı Hüseyin Altınışık ve mahalle muhtarları katıldı.

Mahalle muhtarlarının mahallelerine ilişkin yapılmasını istedikleri hizmetlere dair talep ve önerilerini dile getirdikleri toplantıda ayrıca mahallelerde yapılacak yeni çalışmalar hakkında karşılıklı istişarelerde bulunuldu.

Toplantıda konuşan Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, muhtarlık makamının yerel yönetimlerin başladığı yer olduğunu belirterek belediye ve kamu kuruluşları ile vatandaşlar arasında köprü vazifesi gören muhtarlara özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Vatandaşların mahallelerindeki eksiklikleri, yapılmasını istedikleri hizmetleri ilk olarak mahalle muhtarlarına ilettiklerini ve muhtarların bu sorunun çözümü için çaba gösterdiğini ifade eden Savran, "Bizler de bu şehirdeki huzuru ve mutluluğunu hakim kılmak, aynı zamanda güzellikleri artırarak, vatandaşımızın sıkıntısı azaltarak yolumuza devam etmeliyiz. Bu konuda bize en üst seviyede yardımcı olacak, işimizi kolaylaştıracak olanlar muhtarlarımızdır" dedi.

"Sizler mahallelerimizde bizim elimiz, gözümüz, kulağımızsınız" diyerek birlik ve beraberliğin önemine dikkat çeken Savran, muhtarların ilettiği talepleri tek tek not alarak bunların hazırlanacak olan bir çalışma programı çerçevesinde yerine getirileceğini açıkladı.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Sedat Peker Devlet Bahçeli Memduh Büyükkılıç Adil Karaismailoğlu
Magazin Ezgi Mola Atilla Taş Burcu Biricik Rahşan Gülşan
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Çağlar Söyüncü Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Mahalle Muhtarları ile İstişare ve Değerlendirme Toplantısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.6.2021 21:52:17. #1.14#

title