Mahalle Muhtarları Halk Günü ve Güvenlik Toplantısı Yapıldı

Mahalle Muhtarları Halk Günü ve Güvenlik Toplantısı Yapıldıİlçemizde Mahalle Muhtarlar Halk günü ve Güvenlik Toplantısı, Sayın Kaymakamımız Ömer ŞAHİN başkanlığında gerçekleştirildi.

Mahalle Muhtarları Halk Günü ve Güvenlik Toplantısı Yapıldıİlçemizde Mahalle Muhtarlar Halk günü ve Güvenlik Toplantısı, Sayın Kaymakamımız Ömer ŞAHİN başkanlığında gerçekleştirildi. Bünyan Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde korona virüse karşı tüm tedbirler alınarak gerçekleşen toplantıya, Sayın Kaymakamımız Ömer ŞAHİN, Belediye Başkanı Özkan ALTUN, ilçede görev yapan kurum müdürleri, mahalle muhtarları ve STK temsilcileri katıldı. Toplantı da özellikle yaşanan pandemi süreci ele alınarak alınan ve alınacak tedbirler değerlendirildi. Muhtarlar sorunlarını ve önerilerini toplantıda, Kaymakam ŞAHİN ve Başkan ALTUN'a iletti.

Kaynak: Habermetre