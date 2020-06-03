Mahalle muhtarının minibüsünü gece kundakladılar Mahalle muhtarının minibüsünü gece kundakladılarERZURUM'un merkez Aziziye ilçesi Atlıkonak Mahallesi muhtarı Ahmet Çalmaşur'un minibüsü kundaklandı.

Mahalle muhtarının minibüsünü gece kundakladılar

ERZURUM'un merkez Aziziye ilçesi Atlıkonak Mahallesi muhtarı Ahmet Çalmaşur'un minibüsü kundaklandı.

Olay, Aziziye İlçesi Atlıkonak Mahallesi'nde saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Muhtar Ahmet Çalmaşur'a ait 25 D 0577 plakalı minibüs kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından kundaklandı. Minibüs bir anda alev topuna döndü. Yangın sesine uyanan muhtar ve köylüler alevleri söndüremeyince itfaiyeden yardım istedi. İtfaiyenin müdahalesine rağmen yangın minibüsü hurdaya çevirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, yanan araçta incelemelerde bulundu.

Şahsına ait aracının evinin önünde kundaklandığını söyleyen muhtar Ahmet Çalmaşur, güvenlik güçlerinin gereken incelemeyi yaptığını sorumluların kısa sürede yakalanacağına inandığını söyledi.

Kaynak: DHA