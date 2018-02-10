Mahalle Muhtarının Gençlere Ateş Ettiği İddiası

Kütahya'da bir parkta dolaşan gençlere pompalı tüfekle rastgele ateş edilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Saray Mahallesi'ndeki Ressam Ahmet Yakupoğlu Parkı'nda gezen gençlerin üzerine kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından pompalı tüfekle ateş edildi.

Vücutlarına saçmalar isabet eden Serkan (20) ve Hüseyin Köktürk (19) ile Recep Mutlu (20) ve Salih Yıldırım (19) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Yaralı gençlerin, kendilerine ateş eden kişinin mahalle muhtarı H.H.Y. olduğunu iddia etmesi üzerine bu kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.