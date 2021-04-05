Mahalle muhtarından, bildiri yayımlayan emekli amiraller hakkında suç duyurusu

Mahalle muhtarından, bildiri yayımlayan emekli amiraller hakkında suç duyurusu Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesine bağlı Kuskunlu Mahallesi Muhtarı Abdulkadir Turgut, hafta sonu 104 amiralin imzasıyla yayımlanan bildirinin ardından maddi ve manevi olarak zarar gördükleri iddiasıyla Siverek...

Mahalle muhtarından, bildiri yayımlayan emekli amiraller hakkında suç duyurusu

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesine bağlı Kuskunlu Mahallesi Muhtarı Abdulkadir Turgut, hafta sonu 104 amiralin imzasıyla yayımlanan bildirinin ardından maddi ve manevi olarak zarar gördükleri iddiasıyla Siverek Adalet Sarayı'na giderek suç duyurusunda bulundu.

Hafta sonu 104 amiralin imzasıyla yayımlanan bildiriye tepkiler büyüyerek devam ediyor. Bildiriye tepki gösteren Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesine bağlı Kuskunlu Mahallesi Muhtarı ve iş adamı Abdulkadir Turgut, yayımlanan bildiri nedeniyle maddi ve manevi olarak zarar gördükleri iddiasıyla Siverek Adalet Sarayı'na giderek suç duyurusunda bulundu

Başvuru dilekçesini Cumhuriyet Başsavcılığına teslim ettikten sonra açıklamada bulunan Abdulkadir Turgut, hafta sonu yayınlanan bildirinin şokuyla uyandıklarını söyledi. Yayınlanan bildirinin kendilerini maddi ve manevi olarak etkilediğini dile getiren Turgut, "Siverek Adliyesine gelerek darbeci zihniyet hakkında suç duyurusunda bulundum. Ben bu suç duyurusunu bireysel olarak yapıyorum. Maddi olarak da uğradığımız zararların hesaplarının sorulmasını istiyorum" dedi.

Başvuru dilekçesinde, bildirinin Türkiye Cumhuriyeti'ni yıpratmak amacıyla yayımlandığını anlatan Turgut, "Kendileri darbeci olup Cumhuriyetimizi itibarsızlaştırmak, maddi, ekonomik ve döviz kurlarını yükseltmek amacıyla yapılan bu bildiri olup kendilerinden şikayetçiyim. Ben maden sektöründeyim ve işletmemizde 17 personel çalışmaktadır. Fabrikamızda kesim malzemeleri yurt dışından gelmektedir. Dolar kuru üzerinden geldiği için çok büyük zararlara uğramaktayız. Bu darbeci zihniyetten, dış mihraklardan ve piyonlarından şikayetçiyiz. Devletimizin bu bildiriyi yayınlayanlardan hesap sormasını talep ediyoruz. Biz, halk olarak bu milletin vergileriyle maaşını ve lüks hayat sürdüren, bu millete ihanet içinde olan darbeci zihniyetler Türkiye Cumhuriyeti Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk'ü darbeci başı göstererek ve kendilerine kalkan olarak kullanan bu zihniyetlerdir. Oysa Mustafa Kemal Atatürk 80 milyonun atası ve lideridir. Birkaç tane dışarıdan emir alan, Türkiye Cumhuriyeti'ni maddi, manevi, ekonomik ve psikolojik olarak yıpratmaktadır. Kendilerinden şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEVLÜT BAYRAKTAR