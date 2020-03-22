Mahalle muhtarı yaşlıları kapı kapı gezerek ihtiyaçlarını karşılıyor Mahalle muhtarı yaşlıları kapı kapı gezerek ihtiyaçlarını karşılıyor Aksaray'da 65 yaş üstü vatandaşların ve kronik hastaların sokağa çıkma sınırlamasının ardından harekete geçen bir mahalle muhtarı kapı kapı gezerek yaşlıların ihtiyacını karşılıyor.

Mahalle muhtarı yaşlıları kapı kapı gezerek ihtiyaçlarını karşılıyor

AKSARAY - Aksaray'da 65 yaş üstü vatandaşların ve kronik hastaların sokağa çıkma sınırlamasının ardından harekete geçen bir mahalle muhtarı kapı kapı gezerek yaşlıların ihtiyacını karşılıyor.

İçişleri Bakanlığının dün gece saat 24.00'den sonra 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlıklara sahip vatandaşların dışarı çıkmalarının sınırlandırılma açıklamasının ardından harekete geçen Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Emre Ağaçdelen yaşlı vatandaşlarının kapısına giderek tüm ihtiyaçlarını karşılıyor. Kapı kapı gezerek yaşlı vatandaşlarla güvenlik tedbiri kapsamında görüşen mahalle muhtarı markete giderek yaşlıların alışverişlerini yapıyor, faturalarını ödüyor ve diğer tüm ihtiyaçlarını karşılamada yardımcı oluyor. Öte yandan Aksaray Belediyesi de megafon aracılığıyla tüm mahallelerde tedbirlere yönelik duyurular yapıyor.

Yaşlıların tüm ihtiyaçlarını karşıladığını belirten Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Emre Ağaçdelen, "İçişleri bakanlığımızın 65 yaş ve üzerine getirdiği sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili Cumhuriyet Mahallesi Muhtarlığı olarak ben ve aza ekibim mahallede sosyal çalışma programı başlattık. Bu çalışma programına istinaden 65 yaş üzeri evinden çıkamayan kim olursa olsun market, eczane, fatura gibi bütün ihtiyaçlarını gidermek için üzerimize düşen tüm görevi üstleniyoruz" dedi.

Kaynak: İHA