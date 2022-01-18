Mahalle Muhtarı Urhan, "Cengiz Başkan Halkın Gönlünde Adeta Taht Kurdu"

MASKİ Genel Müdürlüğü, Gördes ilçesine bağlı Dereçiftlik Mahallesinde açtığı sondajın depoya bağlantısının yapılması için bin 200 metrelik terfi hattı döşeme çalışmasına başladı.

Mahalle Muhtarı Hüseyin Urhan da, "Cengiz Başkanı yıllardır el atılmadık iş bırakmadı. Yapılmaz denilen işleri yaparak halkın saygısını ve sevgisini kazandı" dedi.

Manisa Su Ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşa yeterli içme suyu temin etmek için dört bir koldan çalışıyor. İçme Suyu Dairesi Başkanlığı bünyesinde Gördes'in Dereçiftlik Mahallesinde açılan içme suyu sondajının bağlantıları için bin 200 metrelik içme suyu terfi hattı döşeme çalışmasına başlandı. Hat döşeme çalışmalarının tamamlanmasının ardından sondajın bağlantısı mahalledeki içme suyu deposuna yapılacak.

"Cengiz Başkanımız başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz"

Mahalle Muhtarı Hüseyin Urhan, "Yapılan hizmetlerden memnunuz. Biz sondajımızı iki mahalle ortak kullandığımız için suyumuz yetersiz gelmeye başlamıştı. MASKİ hemen harekete geçerek mahallemize yeni bir sondaj kuyusu kazandırdı. Kısa bir süre içerisinde hat döşeme çalışması da tamamlanınca içme suyu sıkıntımız kalmayacak. Cengiz Başkanımız başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Cengiz Başkanımız yıllardır el atılmadık iş bırakmadı. Yapılmaz denilen işleri yaparak halkın saygısını ve sevgisini kazandı. Başkanım, ilçeler arasında Cumhuriyet döneminden beri görülmemiş asfalt işi yapıyor. Cengiz Başkan halkın gönlünde adeta taht kurdu" dedi.

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