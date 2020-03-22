Mahalle muhtarı kapı kapı gezip yaşlıların ihtiyaçlarını karşılıyor Aksaray'da 65 yaş üstü vatandaşlara ve kronik hastalara sokağa çıkma sınırlamasının ardından harekete geçen bir mahalle muhtarı, kapı kapı gezerek yaşlıların ihtiyacını karşılıyor.

Aksaray'da 65 yaş üstü vatandaşlara ve kronik hastalara sokağa çıkma sınırlamasının ardından harekete geçen bir mahalle muhtarı, kapı kapı gezerek yaşlıların ihtiyacını karşılıyor.

İçişleri Bakanlığının dün gece saat 00.00'dan itibaren 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlıklara sahip vatandaşların dışarı çıkmalarının sınırlandırılması kararının ardından harekete geçen Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Emre Ağaçdelen (26), yaşlı vatandaşlarının tüm ihtiyaçlarını karşılıyor. Kapı kapı gezerek yaşlı vatandaşlarla güvenlik tedbiri kapsamında görüşen mahalle muhtarı, markete giderek yaşlıların alışverişlerini yapıyor, faturalarını ödüyor ve diğer tüm ihtiyaçlarını karşılamada yardımcı oluyor. Öte yandan Aksaray Belediyesi de megafon aracılığıyla tüm mahallelerde tedbirlere yönelik duyurular yapıyor.

Yaşlıların tüm ihtiyaçlarını karşıladığını belirten Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Emre Ağaçdelen, "İçişleri Bakanlığımızın 65 yaş ve üzerine getirdiği sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili Cumhuriyet Mahallesi Muhtarlığı olarak ben ve aza ekibim mahallede sosyal çalışma programı başlattık. Bu çalışma programına istinaden 65 yaş üzeri evinden çıkamayan kim olursa olsun market, eczane, fatura gibi bütün ihtiyaçlarını gidermek için üzerimize düşen tüm görevi üstleniyoruz" dedi. - AKSARAY

Kaynak: İHA