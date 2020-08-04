MAHALLE MUHTARI ANLATTI: İSPARK'IN MESAİSİ BİTİNCE DEĞNEKÇİNİN MESAİSİ BAŞLIYOR
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

MAHALLE MUHTARI ANLATTI: İSPARK'IN MESAİSİ BİTİNCE DEĞNEKÇİNİN MESAİSİ BAŞLIYOR

Beyoğlu'ndaki Gümüşsuyu Mahallesi Muhtarı Çağatay Hayta, mahalledeki 'değnekçi' sorununa değinerek "İSPARK'ın mesaisi bitince değnekçilerin mesaisi başlıyor.

MAHALLE MUHTARI ANLATTI: İSPARK'IN MESAİSİ BİTİNCE DEĞNEKÇİNİN MESAİSİ BAŞLIYOR
04.08.2020 17:10 | Son Güncelleme: 04.08.2020 17:21

Beyoğlu'ndaki Gümüşsuyu Mahallesi Muhtarı Çağatay Hayta, mahalledeki 'değnekçi' sorununa değinerek "İSPARK'ın mesaisi bitince değnekçilerin mesaisi başlıyor. Bu soruna karşı kalıcı çözüm bulunması lazım" dedi. 

"KALICI BİR ÇÖZÜME ULAŞMASI LAZIM"

Taksim'deki değnekçilerin vatandaşlardan yasal olmayan yollarla park parası almasına ilişkin konuşan Muhtar Çağatay Hayta "Ben de bu mahallenin bir vatandaşı olarak bu durumdan rahatsızım. Emniyete defalarca bu durumu bildirdik tabi onlar da elinden geleni yapıyorlar ama değnekçiler tekrar geri geliyor. Kalıcı bir çözüme ulaşması lazım bunun" dedi. Hayta, Gümüşsuyu Caddesi'ndeki park alanlarının İSPARK'a ait olduğunu belirterek "İSPARK'ın mesaisi bittikten sonra söz konusu arkadaşlar gecenin ilerleyen saatlerine kadar çalışmaya devam ediyorlar. Burası canlı bir yer, Taksim'in göz bebeği, insanlar bu durumdan gerçekten çok rahatsız" ifadelerini kullandı.

"İNSANLAR MAĞDUR"Defalarca bu konuda vatandaşlardan kendisine şikayet geldiğini ifade eden Hayta, "Ben zaten şikayet üzerinde bildirimde bulunuyorum. Emniyet elinden geleni yapıyor ama değnekçiler tekrar geri geliyor. İnsanlar da mağdur" şeklinde konuştu.Hayta, "Vatandaşlardan ne kadar para istediklerine dair bir bilgim yok ama İSPARK ücretinden daha fazla olduğunu düşünüyorum. İşin içine biraz da zor girince insanlar tedirgin oluyor ve bu paraları ödemek zorunda kalıyorlar. Onlar için kötü bir durum" dedi.

"BİZ OLMAZSAK BU ARABAYI KORUYAN OLMAZ DİYORLAR"Hayta, bir seferinde de kendisinin değnekçiyle karşılaştığında görevini söylediğini ve değnekçinin kendisine cevap vermeyerek uzaklaştığını dile getirdi. Hayta sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Vatandaşlar cevap verdiğinde tehdide kadar gidiyor olay. Hatta arabanızı tehdit ediyor, 'biz olmazsak bu arabayı koruyan kollayan olmaz' diye. Benim dönemimde 10'dan fazla şikayet geldi 2 yıl içinde. Emniyetin ve gerekli kurumların bu olayı çözmesi gerektiğini düşünüyorum."

"İSTANBUL'DA GÜVENDE HİSSETMİYORUM"Aracını Gümüşsuyu Caddesi'ne park eden Damla Çalış ise, "Ben değnekçilere güvenmediğim için arabamı daha güvenli yerlere park etmek istiyorum. Konsolosluğa geldim ama park yeri bulamadım ve değnekçiler de bu soruna çözüm değil. Ben genelde her yere arabayla gitmeye çalışıyorum koronavirüs dönemi yüzünden. Park konusunda da kendimi İstanbul'da güvende hissetmiyorum" dedi. 

NE OLMUŞTU

Taksim'de üç gün önce cadde üzerine aracını park eden sürücüden park parası isteyen değnekçi Kenan S. aldığı olumsuz cevap üzerine tartıştığı şoförü bıçaklayıp kaçmıştı. Polis ekipleri tarafından yakalanan Kenan S. çıkarıldığı adli makamlarca da tutuklandı.

- İstanbul

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Eylemci kadınlar tarafından kovulan Murat Övüç küplere bindi Magazin
Eylemci kadınlar tarafından kovulan Murat Övüç küplere bindi
Edirne'de sezonun ilk ayçiçeğini getiren çiftçiye 100 litre mazot hediye edildi Ekonomi
Edirne'de sezonun ilk ayçiçeğini getiren çiftçiye 100 litre mazot hediye edildi
Filipinler'de ikinci dalga endişesiyle on milyonlarca kişiye yeniden sokağa çıkma yasağı geldi Dünya
Filipinler'de ikinci dalga endişesiyle on milyonlarca kişiye yeniden sokağa çıkma yasağı geldi
Şeytanın bile aklına gelmez! Trabzon'da bebek kabini üzerinden milyonları götürmüşler Ekonomi
Şeytanın bile aklına gelmez! Trabzon'da bebek kabini üzerinden milyonları götürmüşler
Boynundaki havalı tüfek saçmasını 30 yıl sonra çekilen röntgenle öğrendi Güncel
Boynundaki havalı tüfek saçmasını 30 yıl sonra çekilen röntgenle öğrendi
7 gündür aranan kıraathaneci ortaya çıktı: Kaybolmadım kafamı dinliyordum 3. Sayfa
7 gündür aranan kıraathaneci ortaya çıktı: Kaybolmadım kafamı dinliyordum
Ankara'da zorunlu olmayan hasta yatışları ertelendi
Ankara'da zorunlu olmayan hasta yatışları ertelendi
Malatya'daki depremde meydana gelen doğa olayı korkuttu
Malatya'daki depremde meydana gelen doğa olayı korkuttu
Saksıdaki fesleğeni çaktırmadan çaldığını düşünen kadın, anbean görüntülendi
Saksıdaki fesleğeni çaktırmadan çaldığını düşünen kadın, anbean görüntülendi
Pınar Gültekin'in kendisine şantaj yaptığını söyleyen katil, polisin 'Mesajlar nerede' sorusuna cevap veremedi
Pınar Gültekin'in kendisine şantaj yaptığını söyleyen katil, polisin "Mesajlar nerede" sorusuna cevap veremedi
Prof. Dr. Çakır'dan korkutan uyarı: Malatya'nın güneyi Maraş bölgesinde 6.5'in üzerinde deprem meydana gelebilir
Prof. Dr. Çakır'dan korkutan uyarı: Malatya'nın güneyi Maraş bölgesinde 6.5'in üzerinde deprem meydana gelebilir
Korona vakaları artınca Şanlıurfa'da taziye ziyaretleri yasaklandı
Korona vakaları artınca Şanlıurfa'da taziye ziyaretleri yasaklandı
Bahçeli'nin Akşener'e yaptığı 'Evine dön' çağrısına İYİ Parti'den yanıt: Biz zaten evimizdeyiz
Bahçeli'nin Akşener'e yaptığı "Evine dön" çağrısına İYİ Parti'den yanıt: Biz zaten evimizdeyiz
Antalyalı turizmciler ikinci bayramını yaşamak için Rus turistleri bekliyor
Antalyalı turizmciler ikinci bayramını yaşamak için Rus turistleri bekliyor
Tanzanyalı madenci, 2 ay içinde bulduğu 3 Tanzanit taşı sayesinde 5,4 milyon dolar kazandı
Tanzanyalı madenci, 2 ay içinde bulduğu 3 Tanzanit taşı sayesinde 5,4 milyon dolar kazandı
Tekerlekli sandalye basketbol oyuncusu George Bates, Paralimpik Oyunları'na katılabilmek için bacağını kestirecek
Tekerlekli sandalye basketbol oyuncusu George Bates, Paralimpik Oyunları'na katılabilmek için bacağını kestirecek
Ağustos ayında kiralara en fazla %11,51 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı
Ağustos ayında kiralara en fazla %11,51 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı
Milli imkanlarla üretilen ısıl piller sayesinde 91 milyon dolar ülkede kaldı
Milli imkanlarla üretilen ısıl piller sayesinde 91 milyon dolar ülkede kaldı
Elektrikli scooter ile yola inen yandı: Polis ceza kesmeye başladı
Elektrikli scooter ile yola inen yandı: Polis ceza kesmeye başladı
Tuğba Ekinci, cesur kalça pozunu paylaşarak yeni şarkısının müjdesini verdi
Tuğba Ekinci, cesur kalça pozunu paylaşarak yeni şarkısının müjdesini verdi
Yakın arkadaşı Caner Çalışır'ın ölüm haberini aldıktan sonra paylaşım yapmayan Cemal Can Canseven'e tepki
Yakın arkadaşı Caner Çalışır'ın ölüm haberini aldıktan sonra paylaşım yapmayan Cemal Can Canseven'e tepki
Sivasspor, Jorge Felix ile iki yıllık sözleşme imzaladı
Sivasspor, Jorge Felix ile iki yıllık sözleşme imzaladı
İspanyol efsane kaleci Iker Casillas futbolu bıraktı
İspanyol efsane kaleci Iker Casillas futbolu bıraktı
Görme engelli eşini, çocuklarının gözü önünde öldüresiye dövdü
Görme engelli eşini, çocuklarının gözü önünde öldüresiye dövdü
Son Dakika: Bahçeli'den Meral Akşener'e 'geri dön' çağrısı: Evine dönmesi doğru, tutarlı bir davranış olacaktır
Son Dakika: Bahçeli'den Meral Akşener'e 'geri dön' çağrısı: Evine dönmesi doğru, tutarlı bir davranış olacaktır
FETÖ'nün sırları ortaya döküldü! Hakan Şükür'ün kaprisleri örgüt üyelerini canından bezdirdi
FETÖ'nün sırları ortaya döküldü! Hakan Şükür'ün kaprisleri örgüt üyelerini canından bezdirdi
Ünlü sunucu, oğlunun gözü önünde kendisine tecavüz etmeye çalışan kişinin şiddetine maruz kaldı
Ünlü sunucu, oğlunun gözü önünde kendisine tecavüz etmeye çalışan kişinin şiddetine maruz kaldı
Yılmaz Erdoğan, eski eşi Belçim Bilgin'in sevgilisiyle kaldığı otele tatil yapmaya gitti
Yılmaz Erdoğan, eski eşi Belçim Bilgin'in sevgilisiyle kaldığı otele tatil yapmaya gitti
Helin Avşar, siyah mayosuyla amuda kalktı! Ablası Hülya Avşar kıskandı
Helin Avşar, siyah mayosuyla amuda kalktı! Ablası Hülya Avşar kıskandı
Isparta'nın Garip köyünde yılda 4 bin ton barbunya üretilip milli ekonomiye katkı sağlanıyor
Isparta'nın Garip köyünde yılda 4 bin ton barbunya üretilip milli ekonomiye katkı sağlanıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Kenan Doğulu Demet Akalın Orhan Gencebay
Spor Okan Buruk Nihat Özdemir Abdullah Avcı Malcolm Thomas Servet Yardımcı
Daha Fazla Kaza Karar Deprem Malatya
Şu an buradasınız: MAHALLE MUHTARI ANLATTI: İSPARK'IN MESAİSİ BİTİNCE DEĞNEKÇİNİN MESAİSİ BAŞLIYOR - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.8.2020 17:23:37. #1.14#
title