Mahalle mezarlıklarına büyükşehir eli değiyor Hatay Büyükşehir Belediyesi kentin her ilçesinde sürdürdüğü altyapı ve üstyapı çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Büyükşehir Fen İşleri Daire Başkanlığına ekipler, il genlindeki mezarlıklarda yürüttüğü çalışmalara bir yenisini daha ekliyor. Büyükşehir ekipleri, Antakya Avsuyu Mahallesi'nde bulunan mahalle mezarlığında perde duvar(istinat duvarı) örme çalışmalarına başladı. Mezarlığın çevresinde 300 metre uzunluğunda ve 160 santimetre yüksekliğinde duvar örme çalışmalarına başlayan Büyükşehir ekipleri, çalışmayı en kısa süre tamamlayacaklarını ifade etti. Kaynak: Bültenler