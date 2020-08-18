MAHALLE MEYDANINDA, KORONAVİRÜSE RAĞMEN DANSÖZLÜ DÜĞÜN
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MAHALLE MEYDANINDA, KORONAVİRÜSE RAĞMEN DANSÖZLÜ DÜĞÜN

YALOVA'da, mahalle meydanında yapılan ve dansöz oynatılan düğünde, koronavirüs tedbirleri kapsamındaki sosyal mesafe ve maske kuralları hiçe sayıldı.

MAHALLE MEYDANINDA, KORONAVİRÜSE RAĞMEN DANSÖZLÜ DÜĞÜN
18.08.2020 11:49 | Son Güncelleme: 18.08.2020 11:52

YALOVA'da, mahalle meydanında yapılan ve dansöz oynatılan düğünde, koronavirüs tedbirleri kapsamındaki sosyal mesafe ve maske kuralları hiçe sayıldı.

Armutlu ilçesine bağlı kırsal Kapaklı Mahallesi meydanında, cumartesi günü yapılan düğünde, koronavirüs tedbirleri unutuldu. Dansöz de oynatılan düğünde, sosyal mesafe ve maske kurallarına uyulmadı. Onlarca kişinin el ele tutuşup, dansözün etrafında toplanarak, oynadığı anlara ait görüntüler, sosyal medyada paylaşılınca tepki topladı. Görüntülerini izleyenler, tedbirlere uymayanlara tepki gösterdi. 

Kaynak: DHA

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