Mahalle meclisleri, Adem Yavuz'dan başladı
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Mahalle meclisleri, Adem Yavuz'dan başladı

Mahalle meclisleri, Adem Yavuz'dan başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gebze Belediyesi'nin mahalle meclisi programı, Adem Yavuz Mahallesi'nde başladı.

Gebze Belediyesi'nin mahalle meclisi programı, Adem Yavuz Mahallesi'nde başladı. Programda konuşan Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Adem Yavuz Mahallemizde 27 yıldır dava gören, tapu sorununun çözümüne ilişkin ilgili bakanlık tarafından devir imzası atıldı. Bu müjdeyi sizlerle de paylaşıyorum" dedi.

Pandemi döneminde ara verilen Gebze Belediyesi mahalle meclislerinin ilki Adem Yavuz Mahallesi'nde kapalı pazar yeri kompleksinde gerçekleştirildi. Mahalle meclisine ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün yanı sıra AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, Adem Yavuz Mahalle Muhtarı Ekrem Usanmaz, AK Parti Mahalle Başkanı Kenan Yeşilyurt, belediye başkan yardımcıları Selamet Güner, Sedat Çelik, Ali Kaya, Yusuf Burkut, birim müdürleri ve mahalle sakinleri katıldı.

"27 yıllık sorunu çözmüş olacağız"

Adem Yavuz Mahallesi'nde çalışmaların sürdüğünü ifade eden Başkan Büyükgöz, "Biz öncelikli olarak yapısal sorun dediğimiz, mülkiyet ve hukuki sorunları çözme gayretinde olduk. Adem Yavuz Mahallemizde 27 yıldır dava gören, tapu sorunu olan bir bölgemiz var. Yaptığımız görüşmeler ve yürütülen süreç sonrasında konunun çözümüne ilişkin ilgili bakanlık tarafından devir imzası atıldı. Bu müjdeyi sizlerle de paylaşıyorum. Önümüzdeki günlerde bizde vatandaşlarımıza devrine ilişkin çalışmaları başlatmış olacağız. 27 yıllık sorunu hep birlikte çözmüş olacağız siz değerli mahalle sakinlerimize hayırlı olsun" dedi.

Konuşmaların ardından toplantıya katılan mahalle sakinleri Başkan Büyükgöz'e sorularını yöneltti. Mahalle meclisi toplantısı, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi. - KOCAELİ

Mahalle meclisleri, Adem Yavuz'dan başladı
Mahalle meclisleri, Adem Yavuz'dan başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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