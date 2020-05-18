Mahalle mahalle temizlik sürüyor
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Mahalle mahalle temizlik sürüyor

Tepebaşı Belediyesi'nin mahallelerde gerçekleştirdiği temizlik çalışmaları hız kesmeden sürüyor.

Mahalle mahalle temizlik sürüyor
18.05.2020 17:26 | Son Güncelleme: 18.05.2020 17:26

Tepebaşı Belediyesi'nin mahallelerde gerçekleştirdiği temizlik çalışmaları hız kesmeden sürüyor.

Tepebaşı Belediyesi, ilçe genelindeki temizlik çalışmalarını aralıksız biçimde sürdürüyor. Yaya olarak görev yapan süpürge ekiplerinin yanı sıra gün boyu çalışan süpürge ve yol yıkama aracı da Tepebaşı mahallelerinde görev yapıyor. Ekipler son olarak Sazova, Ertuğrulgazi, Hoşnudiye mahallelerinde temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Mahalle sakinleri yapılan temizlikten dolayı memnuniyetini ifade ederken, Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri de belirlenen program çerçevesinde çalışmaların süreceğini bildirdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Manşet

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