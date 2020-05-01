Mahalle mahalle gezip bakkallarda veresiye defterlerini aldı
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Mahalle mahalle gezip bakkallarda veresiye defterlerini aldı

Mahalle mahalle gezip bakkallarda veresiye defterlerini aldı
01.05.2020 10:39 | Son Güncelleme: 01.05.2020 10:39

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde ismini vermeyen yardımsever, mahalle mahalle gezip bakkalların veresiye defterlerindeki borçları kapatıyor.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde ismini vermeyen yardımsever, mahalle mahalle gezip bakkalların veresiye defterlerindeki borçları kapatıyor.

Kdz. Ereğli ilçesinde isimlerinin yazılmasını istemeyen hayırsever işadamları mahalle mahalle gezip bakkallarda ki veresiye defterlerini topluyor. Bakkal sahiplerine veresiye defterindeki tüm borçları hesaplattıran işadamları tüm borçları kapatıp defterleri de alıyor. İşadamları ayrıca veresiye defterindeki tüm borçların ödendiğine dair bakkalın camına yazı astı. Yaşanan bu durum karşısında bakkal sahipleri ve bakkala borcu bulunan müşteriler hem şaşırdı hemde büyük bir mutluluk yaşadı. Osmanlı döneminde zenginlerin 'Zimem' adı verilen veresiye defterlerini satın alması geleneğinin günümüzde de devam etmesinin kendilerini çok sevindirdiğini anlatan bakkalcılar, hem Korona virüs salgını hem de Ramazan ayında zor günler geçirenlerin borçlarından kurtulmasının çok anlamlı olduğunu dile getirdi.

Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Elmatepe Mahallesi'nde 30 yıldır bakkalcılık yapan İlhan Durdu ilk defa böyle bir şeyle karşılaştığını ve çok mutlu olduğunu söyledi. Durdu konuşmasında "Abilerimiz geldiler bizi memnun ettiler. Ödeyemeyen zor durumda olan bu mübarek ramazan ayında borçları kapattılar. Biz çok memnun kaldık kendilerinden. Allah onlara bol kazançlar nasip eylesin. Böyle insanların inşallah sayıları artar ülkemizde, memleketimizde. 13 bin TL borcu kapattı abilerimiz. Allah razı olsun hepsinden birazda bizlerde fedakarlık yaptık onlarda yaptılar tamamını sildik. Defterlerin hepsini kapattılar. Biz yeni bir hayata başladık bugünden itibaren. Dün akşamüzeri gelmişlerdi. Her gün geliyor işte müşterimiz. Hepsi dua ediyorlar. Gerçekten ihtiyaç sahibi olan vatandaşlar. 5 yıl borcu olanlar, 1 yıl borcu olanlar var alışveriş yapıp ödeyemeyen var. Benim müşterilerim onlar yani. Hepsinden Allah razı olsun. Hepsini kapattılar. Allah hepsini ülkemizin başımızdan eksik etmesinler. Hepsine çok teşekkür ediyorum" dedi.

Ören Mahallesi'nde ki bakkal Erol Orhan'da hayırseverlerin veresiye defterlerini alması ile hem kendisinin hem de müşterilerinin çok büyük mutluluk yaşadığını ifade etti. Orhan gazetecilere yaptığı açıklamada "Yardımsever geldi dükkanıma. Bana, "Defterde ne kadar alacak verecek olayı var?" diye sordu. Bende durumu anlattım. Yaklaşık 8 bin civarında alacağımız vardı. Buda 30-40 kişiye yakın kişinin borcu. Bir hayırsever geldi bu hesabı bizden komple kapattı, sildi borçları. Bana 28 Nisan 2020 tarihine kadar bütün olan borçlar sıfırlanmıştır. Başıma ilk defa böyle bir olay geldi. Ben de memnun oldum. Benim de durumlarım biraz iyi değildi. Ödemelerim vardı onları da bu arada aradan çıkarmış oldum. Onun sayesinde. Bu hayırsever abiye çok teşekkür ediyorum. Durumu veremeyen de vardı, verebilen de vardı. Yaklaşık bu 8 bin liranın 3 bin lirası durumu kötü olan kişilerdi. Onlar da sevindi. Herkes dua ediyor bu kişiye. İsminin açıklanmasını istemiyor. Bendeki hesabı aldı sildi borçları, kimsenin borcu kalmamıştır" dedi.

Bakkal Muammer Arslan da veresiye defterindeki borçları kapatan hayırseverlere teşekkür etti. Arslan konuşmasında şu sözlere yer verdi; "Şimdi bu olay bugün işyerimize gelen hayırseverler bizden veresiye alan vatandaşları sordular. 'İhtiyaç sahibi var mı?' diye sordular. Bizde ihtiyaç sahibi olduğunu söyledik. Onlarda veresiye defterimizi satın almak istediler. Gerçekten biz kendilerine şükran ve minnettarlık duyuyoruz. Hem bu mübarek Ramazan gününde hem korona virüsün dünyayı ve ülkemizi sardığı bu zor günlerde gerçekten ihtiyaç sahiplerine yardımları oldukları için teşekkür ediyorum. Gerçekten ihtiyaç sahipleri çoktur. İnşallah Cenab-ı Allah böyle insanların sayılarını artırsın. 35 kişi falan ama gerçek ihtiyaç sahipleri. Bunların içinde engelli çocukları olanlar var, çalışmayanlar var. Bizde elimizden gelen yardımları yapıyoruz. Fakat epey zamandan beri ödeyemeyenler vardı. Onlarda bunların içinde. İnşallah onlar içinde çok iyi oldu. Hatta bugün gelenler oldu duyanlar oldu. Çok sevindiler ve bir sürü dua ettiler. Ülkemizde garibanların sahibi olduğu da belli olmuş oldu. İsimlerini açıklamak istemiyorlar. Sadece tabi ki bizimde burada veresiye alan müşterilerimizin onların duası yeter çoluğun çocuğuna Allah'ın izniyle."

Hayırsever işadamlarının şu ana kadar 4 ayrı noktada yaklaşık 200 kişinin 30 bin TL civarında bakkal borcunu ödediği öğrenildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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