Mahalle mahalle gezip, aşı karşıtlarını ikna ediyorlar

KAYSERİ İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde kurulan aşı ikna ekibi, mahalle mahalle gezip çeşitli nedenlerle randevu alamayan, aşının etkilerine inanmayan ve aşıdan korkan vatandaşları bilgilendirip, aşı olmaya ikna ediyor.

KAYSERİ İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde kurulan aşı ikna ekibi, mahalle mahalle gezip çeşitli nedenlerle randevu alamayan, aşının etkilerine inanmayan ve aşıdan korkan vatandaşları bilgilendirip, aşı olmaya ikna ediyor.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından aşı karşıtlığına karşı aşı ikna ekibi kuruldu. Ekip, mahalle mahalle gezerek çeşitli nedenlerle randevu alamayan, aşının etkilerine inanmayan ve aşıdan korkan vatandaşlara ulaşıyor. Ekipte görev alan sağlık personeli vatandaşları bilgilendirip, aşı olmaya ikna ediyor. Ekiplerin çalışmaları hakkında bilgi veren Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. İsmail Kılıç, "Aşı sırası gelmiş fakat aşı olamamış vatandaşlarımızı aşılamak için mahalle muhtarlarıyla iş birliği içinde aşılama hizmetleri yürütüyoruz. Bu kişilerden birisi de Kocasinan ilçesi Boztepe Mahallesi'nde ikamet eden 91 yaşındaki Latife Nine. Ekiplerimizden gelen bilgiye göre, kendisi aşı ekiplerine aşı olmaktan koktuğunu belirterek aşı olmak istememiş. Bu noktada aşı ikna ekibimizin yaptığı açıklamalar sonrasında Latife Nine aşı olmaya karar vermiş ve aşı sonrası 'Ben aşıdan korkuyordum ama sizin güler yüzünüzü görünce ve anlattıklarınızı dinleyince aşı olmaya karar verdim' diyerek duygularını dile getirmiştir. Sahada çalışan ekiplerimizden buna benzer birçok örnek gelmektedir. Bu tür haberler personelimizi motive etmektedir" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı