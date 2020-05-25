Mahalle maçı tutkusu kısıtlama dinlemedi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Mahalle maçı tutkusu kısıtlama dinlemedi

Mahalle maçı tutkusu kısıtlama dinlemedi Bayramın ilk günü Sultanbeyli'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan bir grup genç sosyal mesafeyi hiçe sayarak mahalleler arası futbol maçı oynadı.

25.05.2020 11:49 | Son Güncelleme: 25.05.2020 11:54

Mahalle maçı tutkusu kısıtlama dinlemedi

İSTANBUL - Bayramın ilk günü Sultanbeyli'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan bir grup genç sosyal mesafeyi hiçe sayarak mahalleler arası futbol maçı oynadı. Gençlerin maske takmaması dikkat çekerken futbol maçı havadan görüntülendi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan 96 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması yarın gece 00.00'da sona erecek. Önlemleri hiçe sayan bazı vatandaşlar İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde çim alanda futbol oynadı. Kısıtlama olmasına rağmen sokağa çıkan vatandaşların, sosyal mesafe kuralına da uymadığı görüldü. Maskeleri de bulunmayan vatandaşlar yasağı hiçe sayarak uzun süre futbol oynadı. Futbol maçı drone ile havadan görüntülendi.

Mahalle maçı tutkusu kısıtlama dinlemedi

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Şahan Gökbakar, kızına olmayan terlikleri çocuklara hediye ederek herkese örnek oldu Haber
Şahan Gökbakar, kızına olmayan terlikleri çocuklara hediye ederek herkese örnek oldu
9 çocuğuna bayram harçlığı veren İzzet Yıldızhan, dakikalar içinde binlerce lirasından oldu Haber
9 çocuğuna bayram harçlığı veren İzzet Yıldızhan, dakikalar içinde binlerce lirasından oldu
Hollanda'nın ünlü sanat oteli Art Hotel Spaander koronavirüs nedeniyle iflas etti Haber
Hollanda'nın ünlü sanat oteli Art Hotel Spaander koronavirüs nedeniyle iflas etti
Singapur'daki bilim insanlarının ürettiği yapay zekanın tahminine göre, koronavirüs salgını Türkiye'de 8 Eylül'de bitecek Haber
Singapur'daki bilim insanlarının ürettiği yapay zekanın tahminine göre, koronavirüs salgını Türkiye'de 8...
Cem Uzan torun sahibi oldu Haber
Cem Uzan torun sahibi oldu
Kayseri'de bir aile, bayramlaşmak gittikleri akrabalarını evinde ölü olarak buldu Haber
Kayseri'de bir aile, bayramlaşmak gittikleri akrabalarını evinde ölü olarak buldu
Şehit çocuğunun mektubunun içeriğini anlatan Bakan Soylu, canlı yayında ağladı
Şehit çocuğunun mektubunun içeriğini anlatan Bakan Soylu, canlı yayında ağladı
Koronavirüs krizini fırsata çeviren Japon firma düğmeye basma çubuğu üretti
Koronavirüs krizini fırsata çeviren Japon firma düğmeye basma çubuğu üretti
Semih Şentürk'ün bıyıklı hali 'Yeniköy Kasabı' lakabı takılan eski Beşiktaşlı Del Bosque'ye benzetildi
Semih Şentürk'ün bıyıklı hali 'Yeniköy Kasabı' lakabı takılan eski Beşiktaşlı Del Bosque'ye benzetildi
Milli boksör, birlikte yaşadığı sevgilisini öldürdükten sonra 'Gözünüz aydın' tweeti atmış
Milli boksör, birlikte yaşadığı sevgilisini öldürdükten sonra "Gözünüz aydın" tweeti atmış
Kumar borcu nedeniyle pompalı tüfekle annesini rehin aldı
Kumar borcu nedeniyle pompalı tüfekle annesini rehin aldı
Türkiye güzeli Zeynep Tokuş, mini şortuyla amuda kalkarak poz verdi
Türkiye güzeli Zeynep Tokuş, mini şortuyla amuda kalkarak poz verdi
Sokağa çıkma izninde yavru kargayı kurtaran vatandaş, anne karganın saldırısına uğradı
Sokağa çıkma izninde yavru kargayı kurtaran vatandaş, anne karganın saldırısına uğradı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne film seti kuruldu
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne film seti kuruldu
Sokağa çıkma yasağına aldırış etmeyen gençler, mahallede futbol maçı yaptı
Sokağa çıkma yasağına aldırış etmeyen gençler, mahallede futbol maçı yaptı
Haftaya düşüşle başlayan gram altın altının gram fiyatı 378,6 liradan işlem görüyor
Haftaya düşüşle başlayan gram altın altının gram fiyatı 378,6 liradan işlem görüyor
ANAR'ın yaptığı son ankette hükümetin koronavirüsle mücadelesine büyük destek çıktı
ANAR'ın yaptığı son ankette hükümetin koronavirüsle mücadelesine büyük destek çıktı
Ekipler, leylek yuvasında çıkan yangını söndürmek için seferber oldular
Ekipler, leylek yuvasında çıkan yangını söndürmek için seferber oldular
Türkiye'nin ilk taarruzi insansız hava aracı Akıncı'nın yapım aşaması yayınlanan belgeselle anlatıldı
Türkiye'nin ilk taarruzi insansız hava aracı Akıncı'nın yapım aşaması yayınlanan belgeselle anlatıldı
Meteoroloji, 5 bölgede oturanları uyardı: Yoğun sağanak bekleniyor
Meteoroloji, 5 bölgede oturanları uyardı: Yoğun sağanak bekleniyor
Afyonkarahisar'da skandal görüntü! Ambulansa taş atıp polisin başına kürekle vurdu
Afyonkarahisar'da skandal görüntü! Ambulansa taş atıp polisin başına kürekle vurdu
Aynı aileden 4 kişiyi öldüren adam, 6 yıl sonra olay yerinde yakalandı
Aynı aileden 4 kişiyi öldüren adam, 6 yıl sonra olay yerinde yakalandı
İrem Derici'den sanat camiasını kızdıracak sözler: 10 milyon TL param olsa şarkıcılığı bırakırım
İrem Derici'den sanat camiasını kızdıracak sözler: 10 milyon TL param olsa şarkıcılığı bırakırım
Galatasaray Belhanda ve Feghouli ile yollarını ayırıyor
Galatasaray Belhanda ve Feghouli ile yollarını ayırıyor
Diyarbakır polisi, terör örgütü PKK'nın Ramazan Bayramı'nı kana bulama planlarını suya düşürdü
Diyarbakır polisi, terör örgütü PKK'nın Ramazan Bayramı'nı kana bulama planlarını suya düşürdü
Vücuttaki ölü hücreleri yenileyen arı sütünün gramı 8 TL, kilosu ise 8 bin TL'den satılıyor
Vücuttaki ölü hücreleri yenileyen arı sütünün gramı 8 TL, kilosu ise 8 bin TL'den satılıyor
56 yaşındaki Hülya Avşar, Instagram hesabından bornozlu pozunu paylaştı
56 yaşındaki Hülya Avşar, Instagram hesabından bornozlu pozunu paylaştı
Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'dan dans şov
Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'dan dans şov
Beşiktaşlı Caner Erkin'den Frank de Boer ile ilgili sert sözler: Kariyerimi bitirdi
Beşiktaşlı Caner Erkin'den Frank de Boer ile ilgili sert sözler: Kariyerimi bitirdi
Survivor 2020'de ünlü isimlerin yarıştığı Anlat Bakalım'da kazanan belli oldu
Survivor 2020'de ünlü isimlerin yarıştığı Anlat Bakalım'da kazanan belli oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Naci Bostancı Meral Akşener Temel Karamollaoğlu Adil Karaismailoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Mfö Acun Ilıcalı Seren Serengil Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Metin Oktay Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi Kenan Sofuoğlu Robert Prosinecki
Daha Fazla Bayram Ankara Antalya Galatasaray
Şu an buradasınız: Mahalle maçı tutkusu kısıtlama dinlemedi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.5.2020 11:55:38. #1.15#
title