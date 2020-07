"Mahalle kültürümüzü yansıtan yaşam alanı inşa ediyoruz" Kağıthane Kemal Mahallesi ve Akıncı Sokak'ta kentsel dönüşüm kapsamında yapılacak olan 688 konut ve 57 dükkanın temel atma törenine katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "27 bin m2 alanda, yatay mimari anlayışıyla, mahalle kültürümüzü yansıtan, çok güzel bir yaşam alanı inşa...

Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi ve Akıncı Sokak'ta 23 Nisan 2019 saat 14.15'te 4 katlı binanın İstinat duvarının çökmesi sonucunda yıkılmıştı. Çevresinde ciddi risk taşıyan 19 bina ise önlemle kapsamında boşaltılıp yıkımı gerçekleştirilmişti. 10 Temmuz 2019'da çöken bina çevresinde sınırlı alan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile riskli alan ilan edildi. Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi ve Akıncı Sokak'ta kentsel dönüşüm kapsamında 688 konut ve 57 dükkanın temel atma töreni gerçekleştirildi.

Temel atma törenine Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, Vali Vekili Mehmet Ali Özyiğit, İlçe başkanları ve pek çok vatandaş katıldı.

"RECEP TAYYİP ERDOĞAN'A, İSTANBUL'UN KALBİ OLAN AYASOFYA CAMİİ İÇİN, ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM"

"Kağıthane'den, İstanbul'dan; Liderimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, İstanbul'un kalbi olan Ayasofya Camii için, şükranlarımı sunuyorum" diye sözlerine başlayan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum sözlerine şu şeklide devam etti:

"Danıştay kararıyla tekrar Camii olarak hizmet verecek olan tarihi Ayasofya Camii'mizin; ülkemiz, milletimiz, İslam ümmeti ve bilhassa insanlık alemi için hayırlar getirmesini diliyorum. Yüzlerce yıl boyunca yeryüzünde adalet ve barışın temsilcisi olan aziz ceddimizin, Fatih Sultan Mehmet Han hazretlerinin bu güzel emanetinin, bu yeni müjde ve başlangıcın; tüm insanlık için barışa, huzura, refaha vesile olmasını diliyorum. Kağıthane'den, İstanbul'dan; Liderimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, İstanbul'un kalbi olan Ayasofya Camii için, şükranlarımı sunuyorum"

"27 BİN M2 ALANDA, YATAY MİMARİ ANLAYIŞIYLA, ÇOK GÜZEL BİR YAŞAM ALANI İNŞA EDİYORUZ"

Yine büyük bir heyecanla, kentsel dönüşüm seferberliğine yeni bir proje daha eklemenin mutluluğu içerisinde olduğunu belirten Kurum, "2019 yılının Nisan ayında Yahya Kemal Mahallemizde istinat duvarının çökmesi sonucu, bu alanda bulunan binalarımızı hemen tahliye ettik. Alandaki 706 bağımsız birimin yıkımını gerçekleştirdik. Şimdi ise; 27 bin m2 alanda, yatay mimari anlayışıyla, mahalle kültürümüzü yansıtan, çok güzel bir yaşam alanı inşa ediyoruz. 18 bloktan oluşacak bu projemizde; 14 bin metrekare yeşil alanımız, 688 konut ve 57 işyerimizle, 548 araç kapasiteli 2 tane de kapalı otoparkımız bulunacak. TOKİ başkanlığımızca inşa edilecek yeni konutlarımız, işyerlerimiz, yeşil alanlarımız Kağıthane'mize, İstanbul'umuza hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

"BUGÜNE KADAR, 1 MİLYON 350 BİN KONUTUN DÖNÜŞÜMÜNÜ TAMAMLADIK"

Kurum sözlerine şu şeklide devam etti:

"Biz bu projeleri neden yapıyoruz? Çünkü üzülerek söylüyorum, bizim cennet vatanımızın yüzde 66'sı deprem riski altında. Nüfusumuzun yüzde 71'i bu alanlarda yaşıyor. Son 100 yılda büyüklüğü 6'nın üzerinde 60'a yakın deprem yaşadık. Büyük Marmara Depremi'ni yaşadık. 80 bin canımızı toprağa verdik. Tabi 2002 yılında AK Parti iktidarıyla beraber, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, eğitimden sağlığa, ekonomiden ulaşıma, çevre ve şehirciliğe kadar pek çok alanda olduğu gibi depreme hazırlık noktasında da devrim niteliğinde kararlar alındı. Önce sosyal konut hamleleri yapıldı. Yüzbinlerce vatandaşımız ev sahibi oldu, güvenli konutlarda yaşamaya başladı. Ardından 2012 yılında; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın "bedeli ne olursa olsun yapacağız" sözleriyle, Kentsel Dönüşüm seferberliği İstanbul'dan, Esenler'den başladı. Bugüne kadar, 1 milyon 350 bin konutun dönüşümünü tamamladık. Bugün de "Türkiye'nin her yerinde kentsel dönüşüm" hedefiyle; projelerimize yeni bir ivme kazandırdık" dedi.

"TRAFİK VE OTOPARK SORUNUNU DA ÇÖZECEK ADIMLAR ATIYORUZ"

Ülkemizin her yerinde; özellikle kent merkezlerinde yaşanan trafik ve otopark sorununu da çözecek adımları attıklarınıda vurgulayan Kurum "Yahya Kemal'de olduğu gibi; 81 ilimizde ve İstanbul'umuzda yeni bir dönüşüm projesi olarak, ihtiyaç duyulan, uygun olan her yere son derece geniş, katlı veya yeraltı otoparkları yapıyoruz, yapacağız. Bugün Yahya Kemal'deki bu projemizde olduğu gibi; bahçeleriyle, parkıyla, yaşam alanlarıyla, yatay mimarisiyle bir araya geleceksiniz. Her şeyin çok daha güzel olduğu günlerde buluşmak üzere ayrılacaksınız. İnşallah biz de sizin o sıcak yuvalarınıza kavuşmanızın mutluluğunu yaşayacağız. Gelip sizin çayınızı çorbanızı içeceğiz. Muhabbet edeceğiz. Biz sizlerin dualarınıza talibiz ve inşallah dualarınızı da alacağız" diye konuştu

"PROJENİN TOPLAM İNŞAAT ALANI 135.447 M2 OLUP, 18 BLOKTAN OLUŞMAKTADIR"

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut ise şu şekilde konuştu:

"Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıl istinat duvarının çökmesi neticesinde burada bir bina yıkılmış ve bazı binalarda da hasar oluşmuştu. Bakanlığımızla birlikte yaptığımız incelemeler neticesinde hasarlı binalar tespit edilmiş ve yıkılmış, yeniden bir planlama yapılarak mahalle ölçeğinde bir dönüşüm yapılması kararlaştırılmıştır. Bugün temelini atacağımız 688 konut ve 57 dükkan da bu kapsamda inşa edilmektedir. Projenin toplam inşaat alanı 135.447 m2 olup, 18 bloktan oluşmaktadır. Birbirinden farklı mimaride inşa edilecek olan konutlar, zemin kat dahil 5 ve 8 kat arasında inşa edilecektir. Konutlar ağırlıklı olarak 2+1 dairelerden oluşmakta, 23 m2 ile 184 m2 arasında değişen 57 adet ticari bölüm bulunmaktadır. Ayrıca, proje kapsamında 14.332 m2'lik yeşil alan olup, bloklarla bağlantılı 548 araçlık kapalı 2 otopark bulunmaktadır. Blokların dış cephesi seramik, ahşap ve taş görünümlü fiber cement kaplama olarak tasarlanmıştır"

"PROJE 550 GÜNDE BİTİRİLMESİ PLANLIYOR"

"Projenin ihale bedeli 260.300.000 TL+KDV olup, 550 günde bitirilmesi planlıyor" diyerek sözlerine devam eden, Bulut, "Bu konutlar güvenli olmasının yanında yeşil alanları, çocuk parkları ve yeni iş alanlar ile sağlıklı bir yaşam ortamı oluşturacaktır. Konutlarının memleketimize, milletimize, hak sahibi vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diler şimdiden sağlık ve huzur içinde oturmanızı temenni ederim. Bu projenin gerçekleşmesinde emeği geçen başta Sayın Bakanımıza, Bakan Yardımcılarımıza, Genel Müdürlerimize, Kağıthane Belediyemize teşekkür eder, yapım işinde görev alan mühendislere, mimarlara ve işçilerimize başarılar diliyorum" diye konuştu.

Törende Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ise şunları söyledi;

"Buradaki süreç 22 Nisan'da başladı. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve bakanımızın destekleri, himayesi ile buraların tahliyelerini gerçekleştirdik. Yaklaşık 123 binanın olduğu, 745 bağımsız birimin olduğu yeri dört ay içerisinde tahliye işlemlerini tamamladık. O gün geldiği zaman işin hem sosyolojik hem de toplumsal boyutu ilgili makamlarla çözdük. ve bugüne kadar geldik. Bakanlığımız sadece burası için her ay 1 milyon 100 bin civarında ailemize kira desteğinde bulundu. İlçemizde 299 binadan 247'sinin yıkımını gerçekleştirdik. ve bu binalarda yaklaşık 10 bine yakın vatandaşımız yaşıyordu. Yine Kaymakamımız ile 5 okul binamızın yıkımını gerçekleştirdik. Buradaki amacımız insanların daha yaşanılır ve daha huzurlu ortamlarda yaşamasını sağlamak"

