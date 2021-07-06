Mahalle Konserleri Bu Akşam Bekdik Mahallesi'nde
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mahalle Konserleri Bu Akşam Bekdik Mahallesi'nde

Mahalle Konserleri Bu Akşam Bekdik Mahallesi'nde
Habermetre - Haberler | Toplum

Mahalle Konserleri Bu Akşam Bekdik Mahallesi'nde Nevşehir Belediyesi'nin Esentepe Mahallesi'nden başlattığı ve yaz ayları boyunca sürdüreceği "Mahalle Konserleri" bu akşam Bekdik Mahallesi'nde yapılacak.

Mahalle Konserleri Bu Akşam Bekdik Mahallesi'nde

Nevşehir Belediyesi'nin Esentepe Mahallesi'nden başlattığı ve yaz ayları boyunca sürdüreceği "Mahalle Konserleri" bu akşam Bekdik Mahallesi'nde yapılacak.

Yaz aylarının gelmesi ve hayatın normalleşmeye başlamasıyla birlikte kültür sanat etkinliklerine yeniden başlayan Nevşehir Belediyesi, Mahalle Konserleri ile mahallelerdeki parklarda konser etkinlikleri gerçekleştiriyor.

İlki hafta sonu Esentepe Mahallesi'nde yapılan ve büyük ilgi gören etkinliğin ikincisi bu akşam Bekdik Mahallesi'nde düzenlenecek.

TOKİ 3. Etap'ta yapılacak olan konser etkinliği saat 20. 30'da başlayacak.

Vatandaşların ücretsiz olarak katılabilecekleri ve Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Müzik Topluluğu sanatçılarının sahne alacağı etkinlikte vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunulacak.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fahrettin Koca Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ahmet Kaya Şevval Sam Müslüm Gürses Burak Özçivit
Spor Erol Bulut Fatih Terim Sergen Yalçın Mostafa Mohamed Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Mahalle Konserleri Bu Akşam Bekdik Mahallesi'nde - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.7.2021 11:27:42. #1.15#

title