Mahalle Konserleri Bu Akşam Bekdik Mahallesi'nde

Mahalle Konserleri Bu Akşam Bekdik Mahallesi'nde Nevşehir Belediyesi'nin Esentepe Mahallesi'nden başlattığı ve yaz ayları boyunca sürdüreceği "Mahalle Konserleri" bu akşam Bekdik Mahallesi'nde yapılacak.