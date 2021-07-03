Mahalle Konserleri Bu Akşam Başlıyor
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Mahalle Konserleri Bu Akşam Başlıyor

Mahalle Konserleri Bu Akşam Başlıyor
Habermetre - Haberler | Toplum

Mahalle Konserleri Bu Akşam Başlıyor Kovid-19 ile mücadele kapsamında kademeli normalleşme sürecinin üçüncü etabına geçilmesi ile birlikte Nevşehir Belediyesi Müzik Topluluğu vatandaşların yaz akşamlarında keyifli vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla mahalle konserleri vermeye başlıyor.

Mahalle Konserleri Bu Akşam Başlıyor

Kovid-19 ile mücadele kapsamında kademeli normalleşme sürecinin üçüncü etabına geçilmesi ile birlikte Nevşehir Belediyesi Müzik Topluluğu vatandaşların yaz akşamlarında keyifli vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla mahalle konserleri vermeye başlıyor. Her hafta sonu farklı bir mahallede gerçekleştirilecek konserlerin ilki bu akşam Esentepe Mahallesi'nde yapılacak.

Yaz akşamlarında Nevşehirlileri müzikle buluşturacak olan 'Mahalle Konserleri' etkinlikleri, bu akşam Esentepe Mahallesi'nde başlayacak.

Bir süre yapımı tamamlanarak hizmete açılan Gençlik Parkı'nda düzenlenecek olan etkinlik saat 20. 30'da başlayacak.

Konserde, Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Müzik Topluluğu sanatçıları sahne alacak.

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran'ın da katılacağı etkinlik sırasında ailelere çeşitli ikramlarda bulunacak ve çocuklara sürpriz hediyeler dağıtılacak.

Mahalle Konserleri yaz ayları boyunca her hafta sonu farklı bir mahalledeki parkta yapılacak.

Kaynak: Habermetre

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