Mahalle Konserleri Bu Akşam Başlıyor

Mahalle Konserleri Bu Akşam Başlıyor Kovid-19 ile mücadele kapsamında kademeli normalleşme sürecinin üçüncü etabına geçilmesi ile birlikte Nevşehir Belediyesi Müzik Topluluğu vatandaşların yaz akşamlarında keyifli vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla mahalle konserleri vermeye başlıyor.