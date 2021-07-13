Mahalle Konserleri Bu Akşam 2000 Evler Mahallesi'nde

Mahalle Konserleri Bu Akşam 2000 Evler Mahallesi'nde Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Mahalle Konserleri'nin üçüncüsü bu akşam 2000 Evler Mahallesi'nde yapılacak.