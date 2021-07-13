Mahalle Konserleri Bu Akşam 2000 Evler Mahallesi'nde
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Mahalle Konserleri Bu Akşam 2000 Evler Mahallesi'nde

Mahalle Konserleri Bu Akşam 2000 Evler Mahallesi'nde
Habermetre - Haberler | Toplum

Mahalle Konserleri Bu Akşam 2000 Evler Mahallesi'nde Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Mahalle Konserleri'nin üçüncüsü bu akşam 2000 Evler Mahallesi'nde yapılacak.

Mahalle Konserleri Bu Akşam 2000 Evler Mahallesi'nde

Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Mahalle Konserleri'nin üçüncüsü bu akşam 2000 Evler Mahallesi'nde yapılacak. Saat 20. 30'da başlayacak olan konser Zeki Soyak Parkı'nda gerçekleştirilecek.

Yaz aylarının gelmesi ile birlikte mahallelerdeki parklarda renkli aktiviteler gerçekleştiren Nevşehir Belediyesi, konser programlarını Esentepe ve Bekdik Mahallelerinin ardından 2000 Evler Mahallesi'nde sürdürecek.

2000 Evler Mahallesi TOKİ Konutları yakınlarında bulunan Zeki Soyak Parkı'nda düzenlenecek olan konser programı saat 20. 30'da başlayacak.

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Müzik Topluluğu tarafından verilecek konser sırasında vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunulacak.

Kaynak: Habermetre

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