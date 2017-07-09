Mahalle Konaklarıyla Hizmet Kalitesi Artıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Orhaneli'nin Fadıl Mahallesi'nde kar sebebiyle çatısı çöken köy konağını yenileyerek hizmete açtı.



Göçün yoğun olduğu Keles, Harmancık, Orhaneli ve Büyükorhan'da refah seviyesini yükseltecek yatırımları hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, Orhaneli'nin Fadıl Mahallesi'ne modern bir köy konağı kazandırdı. Fadıl Mahallesi'nde bulunan köy konağının çatısı yoğun kar yağışı nedeniyle çökmüş ve bu nedenle de hizmet veremez durumdaydı. Köy konağının yeniden hizmete açılması için devreye giren Büyükşehir Belediyesi, iki katlı binaya çelik konstrüksiyon çatı imalatı yaparken, binayı tamamıyla güçlendirdi. Birinci katında muhtarlık, kahvehane ve köy cemiyetlerinde kullanılan çok amaçlı mutfak, ikinci katında da düğün salonu bulunan köy konağı hizmete açıldı.



Bütünşehir yasası öncesinde ilçe belediyelerinin bile hizmet götürmesinin yasak olduğu kırsal kesimde artık hem ilçe belediyesi hem de Büyükşehir Belediyesi olarak rahatlıkla yatırım yaptıklarını hatırlatan Başkan Altepe, halkın ihtiyaçlarının bir bir giderildiğini söyledi. Orhaneli'nin Fadıl Mahallesi'ne de içinde muhtarlık, kahvehane, mutfak ve düğün salonun da olduğu, her türlü etkinliğin yapılacağı güzel bir hizmet binası kazandırdıklarını dile getiren Başkan Altepe, "Katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Bölgemize hayırlı, uğurlu olsun. Bizler buralara hizmet için geliyoruz. Halı saha istendi. Onu da hemen yapalım, park yapıp içine fitness aletlerini yerleştirelim. Gencimiz yaşlımız, hizmeti kendi mahallesinde alsın. Bizim amacımız burası hareketlensin, dağ yöresi kan kaybetmesin. Bize en büyük desteği dağ yöresi verdi, Fadıl verdi. Bizde bu hizmetleri kısa zamanda hayata geçireceğiz" dedi.



Orhaneli'ne 110 milyonluk yatırım



Dağ yöresinin göç vermemesi, çiftçinin gelirlerinin artması için yoğun bir çaba harcadıklarını ifade eden Başkan Altepe, "Bölgenin göç vermemesi için buradayız. Tarla nasıl sulanacak uğraşıyoruz. Önce kazanmak lazım ki göç vermeyelim. Sırasıyla her şeyi programa aldık. Daha yapacak çok işimiz var. Hesap kitap yok. Fadıl için Orhaneli için dağ yöresi için ne yapsam az. Orhaneli'nde sadece yollar için 31 milyon lira harcadık. Altyapı, spor tesisleri, tarihi miras, fen işleri derken bugüne kadar 110 milyon lirayı buldu yaptığımız yatırım. Bunları ilçe belediyesi kredi ile yapsa faizini bile ödeyemez. Atılacak daha çok adım var, yapılacak çok iş var" diye konuştu.



Fadıl Muhtarı Osman Oruç ve Fadıl Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ramazan Sava da gelenek, görenek ve ananelerinin devamı için yaptırılan köy konağı için Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. Muhtar ve Dernek Başkanı günün anısına Başkan Altepe'ye teşekkür plaketi verdi.



Konuşmaların ardından kurdele keserek Fadıl Çok Amaçlı Salonu'nu hizmete açan Başkan Altepe ve protokol mensupları, daha sonra geleneksel köy hayrına katıldı. - BURSA