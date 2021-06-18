Mahalle Konaklarında "Kişisel Gelişim Eğitimi"
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Mahalle Konaklarında "Kişisel Gelişim Eğitimi"

Mahalle Konaklarında 'Kişisel Gelişim Eğitimi'
Bültenler - Haberler | Güncel

Kırıkkale Belediyesi yapımını tamamlayarak hizmete sunduğu Mahalle Konaklarında, kadınlara yönelik ücretsiz kişisel eğitimi veriyor.

Farkındalık Oluşturulması Amaçlanıyor

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'nın büyük önem verdiği Mahalle Konakları bir birinden farklı çalışmaya ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Kırıkkale İl Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından desteklenen kurslarda hem meslek edinen hem de aile bütçesine katkıda bulunan kadınlara yönelik kişisel gelişmelerine katkı sağlayacak okuma grupları oluşturuldu. Başlatılan proje kapsamında mahalle konaklarından kadınları kapsayacak şekildebir okuma projesi gerçekleştirilecek. Projeyle "Kişisel Gelişime" ve "Kitap Okumaya" yönelik farkındalık oluşturulması amaçlanıyor.

Eğitimci Yazar Kader Ayan'ın Kaleme Aldığı "Ya Sen"

Proje kapsamında Mahalle Konaklarında ki kadınlara Kırıkkaleli eğitimci yazar Kader Ayan'ın kaleme aldığı "Ya Sen"isimli kitabın dağıtımı yapılarak, pandemi kurallarına uygun olacak şekilde yazar-okuyucu buluşturmalarına başlandı. Projenin uzun soluklu olduğunu belirten yazar Kader Ayan, Kırıkkale Belediye Başkanı Sayın Mehmet Saygılı'yateşekkür ederek böylesi güzel bir projedeyer alıyor olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Ayan "Amacımız semt sakini bayanlara yol arkadaşı olmak ve onların kişisel gelişim ve eğitim konusunda ihtiyaç duydukları desteği sunabilmek" ifadesini kullandı.

Kendilerini Güçlü Hissetmeliler

Eğitimci Yazar Kader Ayan, eğitimler sayesinde kadınların kişisel gelişimlerine katkıda bulunmayı hedeflediklerini belirterek "Mahalle Konaklarımızda çeşitli dallarda kurs gören kadınlarımıza yönelik düzenlenen kişisel eğitimler ile sosyal hayatta ve iş yaşamlarında kendilerini daha güçlü hissetmelerini sağlamayı amaçlıyoruz" dedi.Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'da "Kursiyerimiz farklı alanda hem meslek öğreniyor, el becerilerini geliştiriyor. Bunun yanı sıra kadınlarımızın kişisel gelişimlerine de önem veriyoruz, bu kapsamda mahalle konaklarımızda bir dizi kişisel eğitim semineri düzenliyoruz" dedi.

Kaynak: Bültenler

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