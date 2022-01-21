Mahalle Konaklarında Eğitimler Devam Ediyor

Çocuklarda ve gençlerde uyuşturucu kullanımının önüne geçilmesi konusunda anne duyarlılığından faydalanılmak için Kırıkkale Belediyesi Mahalle Konaklarında, kadınlara yönelik "En İyi Narkotik Polisi; Anne" ve KADES semineri verildi.

KIRIKKALE (Bültenler) - En İyi Narkotik Polis; Anne

Kırıkkale Belediyesinin Mahallelere kazandırdığı ve yaygınlaştırma çalışmalarına devam ettiği Mahalle Konaklarında farklı eğitimler devam ediyor. Son olarak İçişleri Bakanlığın çocukların ve gençlerin uyuşturucu kullanımının önüne geçilmesi konusunda anne duyarlılığından faydalanmak için başlattığı "En İyi Narkotik Polis; Anne" projesi kapsamında Mahalle Konaklarında kursiyer bayanlara ve mahalleli kadınlara yönelik eğitim seminerleri Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğünce veriliyor.

Çocuklara Karşı Yaklaşım

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla mücadele şube müdürlüğü personeli tarafından, Selimözer Mahalle Konağında verilen eğitimlerde, uyuşturucu nedir, uyuşturucu kullanımının önüne geçmek amacıyla yapılan faaliyetler aktarılırken aynı zamanda annelerin çocuklara karşı yaklaşımlarının öneminin altı çiziliyor. Polis memurları katılımcılara madde bağımlılığı, bağımlılık döngüsü detaylıca anlatılıyor. Polis memurları annelerden çocukları ile ilgilenmeleri, çocuklarının davranışlarındaki değişimleri gözlemlemeleri ve arkadaş çevrelerini iyi tanımaları konusunda uyarılarda bulundular. Seminerde Kadın Destek Uygulaması (KADES) tanıtımı yapıldı.

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