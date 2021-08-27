MAHALLE KONAKLARI İÇİN PROTOKOL İMZALANDI

MAHALLE KONAKLARI İÇİN PROTOKOL İMZALANDI Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, yerel seçimler öncesinde verdiği mahalle konakları sözünü yerine getiriyor.

MAHALLE KONAKLARI İÇİN PROTOKOL İMZALANDI Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, yerel seçimler öncesinde verdiği mahalle konakları sözünü yerine getiriyor. İki mahalle konağının bağışçı hayırsever işadamları ile Düzce Belediyesi arasında protokol imzalandı.

Mahallelerin ihtiyaçlarını gidermek ve vatandaşların rahat nefes alabileceği alanların oluşturulması amacıyla hazırlanan mahalle konakları için protokol imzalandı. İlk etapta Beyciler ve Çamköy mahallelerine yapılacak olan mahalle konakları için Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Kardeniz İnşaat Sahibi İbrahim Karakaş ve Avukat Ali Dilber ile protokol imzaladı.

BAŞKAN ÖZLÜ'DEN BAĞIŞÇILARA TEŞEKKÜR

Seçimler öncesinde mahalle konağı taahhüdünü yerine getirmek için ihtiyacı olan mahalleleri seçtiklerini kaydeden Başkan Özlü, " Beyciler'de mahalle konağımızın yapımı hayırsever İbrahim Karakaş, Çamköy'deki mahalle konağını ise Avukat Ali Dilber üstlendi. Konakların sorumluluğunu yine o mahallede yaşayan birine ya da muhtarımıza vereceğiz. Her iki hayırsever bağışçımıza Düzce halkı adına teşekkür ederim" ifadelerinde bulundu.

"KRONİKLEŞMİŞ SORUNLARI ÇÖZÜYORUZ"

Sponsor desteği ile iki mahallede daha gençlerin ve kadınların eğitim alabileceği, serbest zamanlarını geçirebileceği mahalle konağı yapılacağını kaydeden Özlü, " Sadece mahalle konağı değil, sponsor desteği ile 3 okul ve 1 bilim merkezi yapacağız. Düzce'mizi en iyi yerlere çıkarmak için hayırseverlerimizin desteği ile çalışmalarımızı yapıyoruz. Düzce'mizin kronikleşmiş sorunlarını çözmeye kararlıyız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından iki bağışçı ile mahalle konaklarının yapımı için protokol imzalandı.

MAHALLE KONAĞI NEFES ALDIRACAK

Mahalle konakları içerisinde televizyon, buzdolabı, koltuk takımı, kitaplık, fırın gibi temel ihtiyaç malzemelerini de barındıracak. Çocuklar için oyun gruplarının yanı sıra vatandaşların kendilerini rahat hissedebilecekleri kamelyalar, yürüyüş parkuru, spor alanları ve piknik yapılabilecek mesire alanı olacak.

Kaynak: Habermetre