Mahalle konağındaki kamu mallarına çirkin saldırı
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Mahalle konağındaki kamu mallarına çirkin saldırı

Bilecik'te bir mahalle konağı önünde bulunan çöp kutusu ve bank kimliği belirsiz kişiler tarafından kırıldı.

Mahalle konağındaki kamu mallarına çirkin saldırı
25.08.2020 16:08 | Son Güncelleme: 25.08.2020 16:12

Bilecik'te bir mahalle konağı önünde bulunan çöp kutusu ve bank kimliği belirsiz kişiler tarafından kırıldı.

Bilecik merkez İsmetpaşa Mahallesinde bulunan içinde muhtarlık binasından işyerine kadar bir kaç işletmeyi barındıran mahalle konağında belediye ait çöp kutusu ve bank dün gece kimliği belirsiz kişilerce kırılarak, kullanılmaz hala geldi. Muhtarlar Derneği Başkanı aynı zamanda mahallenin muhtarı olan İlhami Çınar, "Mahalle konağımızda kamu malına zarar veren kişileri kınıyorum. Bunlar hepimizin malı, yazık değil mi?. Buralarda hep beraber oturuyoruz ne istediniz" diye sitem etti. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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