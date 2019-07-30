Mahalle kavgasında bıçaklar konuştu: 4 yaralı

Mahalle kavgasında bıçaklar konuştu: 4 yaralı

Mahalle kavgasında bıçaklar konuştu: 4 yaralıBURSA - Bursa'da yan bakma meselesi yüzünden iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada, 4 kişi yaralandı.

Mahalle kavgasında bıçaklar konuştu: 4 yaralı
BURSA - Bursa'da yan bakma meselesi yüzünden iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada, 4 kişi yaralandı.
Olay merkez Osmangazi ilçesi Hocahasan Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Hocahasan Parkı içerisinden, ikametlerine gitmek için geçen 4 yabancı uyruklu öğrenci ile parkta oturan 4 kişi arasında yan bakma meselesinden kavga çıktı. Bıçakların çekildiği kavgada 4 kişi yaralandı. Vatandaşların araya girmeye çalıştığı kavga polisin olay yerine gelmesiyle son buldu. Polis olay yerinde yaptığı incelemenin ardından kan izleri takip ederek yaralı gençlerin sığındığı evi buldu. Çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandıkları belirlenen 4 yabancı uyruklu öğrenci 112 ambulansıyla hastaneye kaldırıldı. Olayın şüphelileri ise polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İHA
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