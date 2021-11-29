Mahalle halkını aşıya muhtar ikna etti

ŞANLIURFA (DHA) - ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesi Kavaklıdere Mahallesi'nde aşı olmak istemeyenler muhtarın girişimleriyle ikna edilerek, aşılandı.

Türkiye'de aşılama oranının en düşük olduğu il olan Şanlıurfa'da, sağlık ekiplerinin aşılama çalışmaları devam ediyor. 44 mobil ekibin katıldığı aşılama çalışmalarında mahalle mahalle gezen ekipler son olarak Siverek'in Kavaklıdere Mahallesi'ne gitti. Sağlık ekiplerinin aşı olmaya ikna çabaları sonuçsuz kalınca devreye giren mahalle muhtarı Salih İrgen, tek tek aradığı vatandaşlara "Devlet bizim sağlığımız için ayağımıza kadar geldi. Siz de vatandaşlık görevinizi yapın aşınızı olan" çağrısı yaptı. Muhtarın çağrısı üzerine çok sayıda mahalleli, sağlık ekiplerinin yanına gelerek mobil istasyonda aşılarını yaptırdı.