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Mahalle halkını aşıya muhtar ikna etti

Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Haberler | Güncel
Mahalle halkını aşıya muhtar ikna etti

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesi Kavaklıdere Mahallesi'nde aşı olmak istemeyenler muhtarın girişimleriyle ikna edilerek, aşılandı.

ŞANLIURFA (DHA) - ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesi Kavaklıdere Mahallesi'nde aşı olmak istemeyenler muhtarın girişimleriyle ikna edilerek, aşılandı.

Türkiye'de aşılama oranının en düşük olduğu il olan Şanlıurfa'da, sağlık ekiplerinin aşılama çalışmaları devam ediyor. 44 mobil ekibin katıldığı aşılama çalışmalarında mahalle mahalle gezen ekipler son olarak Siverek'in Kavaklıdere Mahallesi'ne gitti. Sağlık ekiplerinin aşı olmaya ikna çabaları sonuçsuz kalınca devreye giren mahalle muhtarı Salih İrgen, tek tek aradığı vatandaşlara "Devlet bizim sağlığımız için ayağımıza kadar geldi. Siz de vatandaşlık görevinizi yapın aşınızı olan" çağrısı yaptı. Muhtarın çağrısı üzerine çok sayıda mahalleli, sağlık ekiplerinin yanına gelerek mobil istasyonda aşılarını yaptırdı.

Kavaklıdere Mahallesi Muhtarı Salih İrgen, daha önce de ekiplerin Siverek'e 65 kilometre uzaklıktaki mahalleye geldiğini hatırlatarak, "Ekiplerimiz ikinci kez mahallemize geliyor. Ekiplerimizin çağrısına maalesef insanlarımız korktukları için yanıt vermiyor. Ben de bu durum karşısında telefonla arayarak ve kapı kapı dolaşarak herkesi aşı olmaya ikna ettim. Allah devletimizden razı olsun" dedi.


Mahalle halkını aşıya muhtar ikna etti

Mahalle halkını aşıya muhtar ikna etti

Mahalle halkını aşıya muhtar ikna etti

Mahalle halkını aşıya muhtar ikna etti

Mahalle halkını aşıya muhtar ikna etti

Mahalle halkını aşıya muhtar ikna etti

Mahalle halkını aşıya muhtar ikna etti

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Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Son Dakika Haberleri

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