Mahalle halkı koronadan değil, tozdan maske takıyor
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Samsun, Sabah, Güncel

Mahalle halkı koronadan değil, tozdan maske takıyor

Mahalle halkı koronadan değil, tozdan maske takıyorSAMSUN'da, yakınlarında bulunan çimento fabrikasından çevreye salınan tozun evlerine dolmasıyla maske takmak zorunda kaldıklarından yakınan mahalle halkı, önlem alınması istiyor.

22.04.2020 14:01 | Son Güncelleme: 22.04.2020 14:08
Mahalle halkı koronadan değil, tozdan maske takıyor

Mahalle halkı koronadan değil, tozdan maske takıyor

SAMSUN'da, yakınlarında bulunan çimento fabrikasından çevreye salınan tozun evlerine dolmasıyla maske takmak zorunda kaldıklarından yakınan mahalle halkı, önlem alınması istiyor.

Samsun'un Kavak ilçesine bağlı Köseli Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, evlerine 300 metre mesafede bulunan çimento fabrikasının havaya bıraktığı toz nedeniyle zor günler yaşıyor. Özellikle akşam saatlerinden fabrikadan çıkan tozun evlerin içine kadar girdiğini belirten mahalle halkı, nefes alamadıklarını, evde bile maske takmak zorunda kaldıklarını söyledi. Fabrikanın yakınında bulunan tarım arazilerini toz nedeniyle kullanamadıklarından yakınan mahalleli, önlem alınmasını istedi.

'ÇEVRE KİRLİLİĞİ OLMASIN İSTİYORUZ'

Köseli Mahalle Muhtarı Menmut Çuğu, her gece çimento tozunun havaya salındığını, sabah fabrika çevresi ve mahallelerinin toz bulutunun kapladığını belirterek "Akşam saatlerinden sabah saat 07.00'a kadar fabrikadan bir toz salımı oluyor. Burada yaşayan vatandaşların hepsi bu durumdan zarar görüyor. Tarlalarımızı ekemiyoruz. Şu anda evlerimizde camlarımız hep toz içerisinde, astım hastası olan insanlarımız var sürekli hasta oluyorlar. Biz fabrikada çalışsın ama toz olmasın istiyoruz. Fabrika yapılırken biz verilen sözlerin tutulması istiyoruz. Çevre kirliliği olmasın istiyoruz? dedi.

'KORONAVİRÜSTEN DEĞİL TOZDAN ÖLECEĞİM'

Fabrikadan salınan tozun sağlığını olumsuz etkilediğini ifade eden mahalle sakinlerinden Nadir US (70), "Ben bu koronavirüsten ölmeyeceğim de bu fabrikadan salınan tozdan öleceğim. Yatarken dahi evde maske takmak zorunda kalıyoruz. Evin içe kadar giriyor, eşyalarımız hep toz içerinde kaldı. Sabah saatlerinde toz olmuyor ancak gece saatlerinde bırakılan tozdan yatamıyoruz. Koronavirüsden kendimi koruyabiliyorum ancak bu tozdan kendimi koruyamıyorum evin içine kadar giriyor. Evde yemek pişireceğiz mutfağımız hep toz içerisinde. Zor nefes alıyoruz tozdan sıkıntı yaşıyoruz. Ektiğimiz bütün mahsuller bu tozdan zarar görüyor. Biz yetkililerden yardım istiyoruz, bize bir çözüm bulmalarını istiyoruz. Filtre mi takılması gerekiyor yoksa başka bir çözüm mü olacak bilmiyoruz? şeklinde konuştu.

'ZARARIN EN AZA İNDİRİLMESİNİ İSTİYORUZ'

Fabrika yapılırken mahalle sakinlerinin fabrikanın yapılmasına değil köye bu kadar yakın yapılmasına karşı çıktıklarını ifade eden Seyid Ahmet Us, "Biz fabrika buraya kurulurken hukuksal mücadele verdik ve kaybettik bir sonuç alamadık. Bu süreçten sonra bizim fabrika ile beraber yaşamamız gerekiyor. Ancak bu fabrikanın da burada yaşayan insanların sağlığına ve çevreye zarar vermemesi için alınması gereken tedbirler var. Biz yapılan toplantıda alınması gereken tedbirlerle ilgili görüşlerimizi ifade ettik. Ancak gereken hassasiyet gösterilmedi. Burada hala arazisi fabrikaya gidip de hakkını alamayan insanlar var. Fabrikanın yakınında arazisi olan vatandaşlar buraları ekip değerlendiremiyor. Şimdiye kadar bu tozun engellenmesi için önlemlerin alınması gerekirdi. Buradaki çevre kirliliğinden su kaynaklarımız da etkileniyor. Fabrika kurulurken hiçbir şekilde toz olmayacağı söylenmişti. Biz vatandaşlar olarak fabrika yetkililerinden buradaki vatandaşları düşünerek zararın en aza indirgenmesi istiyoruz? diye konuştu.

Mahalle halkı koronadan değil, tozdan maske takıyor

Kaynak: DHA

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