Mahalle halkı eline hortum alıp cadde ve sokakları yıkadı
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Mahalle halkı eline hortum alıp cadde ve sokakları yıkadı

Mahalle halkı eline hortum alıp cadde ve sokakları yıkadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Hakkari'nin Yeni Mahalle cami imamı ve mahalle sakinleri sokağa çıkma kısıtlamasında el ele vererek cadde ve sokakları yıkadı.

Hakkari'nin Yeni Mahalle cami imamı ve mahalle sakinleri sokağa çıkma kısıtlamasında el ele vererek cadde ve sokakları yıkadı.

Yeni Mahalle Cami İmamı Ömer Özatak ve mahalle sakinleri, sokağa çıkma kısıtlamasında cadde ve sokakları çöplerden arındırdıktan sonra eline aldıkları hortumla yıkayarak pırıl pırıl ettiler. Çocukları ile birlikte sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çeviren Yeni Mahalle sakinlerinin bu davranışı takdirle karşılandı.

Her şeyin belediyeden beklenmemesi gerektiğini belirten mahalle sakinleri, her kesin mahallesini temiz tutması için çağrıda bulundular. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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