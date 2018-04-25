Mahalle Gezileri ile Vatandaşlar Mamak'ı Yakından Tanıyor

Mamak Belediyesi tarafından başlatılan yatırımların tanıtıldığı mahalle gezileri, haftada beş gün farklı mahalle sakinlerinin misafir edilmesiyle devam ediyor.

Çevre, spor, kentsel dönüşüm, sosyal tesisler, alt yapı ve kültür sanat alanında hayata geçirilen yatırımların yerinde incelendiği gezi kapsamında iki ayda 38 mahalleden 2 bin Mamaklı yatırımları yerinde görme fırsatı yakaladı. Sadece Mamak'a değil, Ankara'ya değer katacak vizyon projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerinin altını çizen Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, "2009 yılından bu yana benimsediğimiz vatandaş odaklı belediyecilik anlayışı ile vatandaşlarımız bizlere gerek eksiklikleri hatırlatıyor gerekse yapılan hizmetler konusunda teşekkür ediyor. Yüz akımız ile nihayetlendirdiğimiz yatırımlarımızı, mahalle gezilerimizle vatandaşlarımız yerinde görüyor" dedi.

İlçede gerçekleştirilen faaliyetleri gezen vatandaşlar, Mamak Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi, aile merkezleri, kapalı pazar yerleri, 15 Temmuz Şehitleri Anıtı, kentsel dönüşüm projeleri gibi Mamak'ta ilkler olarak adlandırılan projeleri geziyor. Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi, Mamak Spor Salonu ve Mamak Şehir Stadı'nı takip eden gezide vatandaşlar ilçenin 9 yıllık değişimine bizzat şahitlik yapıyor. - ANKARA