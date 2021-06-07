Mahalle evine verilen destek yardımseverleri mutlu etti

Ayvalık Belediyesi öncülüğünde Hamdibey'e yaptırılan mahalle evi büyük ilgi görüyor.

Ayvalık Belediyesi öncülüğünde Hamdibey'e yaptırılan mahalle evi büyük ilgi görüyor.

Mahalle halkının sosyo-kültürel anlamda kendi değerleriyle buluşturulduğu komplekse en büyük desteği ise Türkiye Yardımsevenler Derneği (TYDS) Beyoğlu Şubesi verdi. Muhabirimize açıklamalarda bulunan Saadet Suyolcuoğlu, derneklerinin Türkiye'nin her yerinde iyiliklerle dolu başarılı çalışmalar içinde olduğunu vurgulayarak, "Her il ve ilçemizde bulunan şubelerimiz genel merkezimizle el ele 133 şubemizle hizmet vermektedir. Binlerce burslu öğrencilerimiz, yardıma muhtaç ailelerimize yardım elimizi uzattığımız gibi, hastane tefrişlerimiz 112 acil istasyonları, kütüphanelerimiz, çok çeşitli sağlık hizmetlerimiz, bu pandemide hastanelere maske dağıtımı, gazilerimizin evlatlarına burslar, kol bacak protezleri, hastane odaları, kan merkezimiz, okullarımız, talebe yurtlarımız, huzurevlerimiz, çocuk yuvalarımız, ana sınıflarımız ve daha nicelerine yetişmek için çırpınan halkımız için faaliyetlerimiz sürmektedir" dedi.

Ayvalık Belediyesi'nin Hamdibey Mahallesi'ne kazandırdığı dördüncü mahalle evine bölge halkının ihtiyacına göre destek verdiklerini kaydeden Başkan Suyolcuoğlu, "11 sanayi makinesi ile iki dikiş atölyesi, kütüphanesi, meslek edindirme atölyesi, takı tasarım atölyesi, 15 enstrümanlı müzik atölyesi ve mutfak için gerekli gereçleri yerleştirdik" ifadelerini kullandı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı