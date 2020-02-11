Mahalle esnafı da sanal market pazarında
Son yıllarda hızla büyüyen sanal market pazarına mahalle esnafını da dahil eden mahalleesnafi.com, bünyesinde bulundurduğu 100.000 adetten fazla barkodlu ürünü 56 binden fazla kullanıcıya ulaştırıyor.
11.02.2020 10:58 | Son Güncelleme: 11.02.2020 10:58
Son yıllarda hızla büyüyen sanal market pazarına mahalle esnafını da dahil eden mahalleesnafi.com, bünyesinde bulundurduğu 100.000 adetten fazla barkodlu ürünü 56 binden fazla kullanıcıya ulaştırıyor.
Kaynak: Dunya.com