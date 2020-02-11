Haberler » Ekonomi » Mahalle esnafı da sanal market pazarında - Ekonomi

Mahalle esnafı da sanal market pazarında

Son yıllarda hızla büyüyen sanal market pazarına mahalle esnafını da dahil eden mahalleesnafi.com, bünyesinde bulundurduğu 100.000 adetten fazla barkodlu ürünü 56 binden fazla kullanıcıya ulaştırıyor.

11.02.2020 10:58 | Son Güncelleme: 11.02.2020 10:58
Mahalle esnafı da sanal market pazarında

Son yıllarda hızla büyüyen sanal market pazarına mahalle esnafını da dahil eden mahalleesnafi.com, bünyesinde bulundurduğu 100.000 adetten fazla barkodlu ürünü 56 binden fazla kullanıcıya ulaştırıyor.

Kaynak: Dunya.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler